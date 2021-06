Dodental ingestort flatgebouw Miami opgelopen naar 16

Hulpverleners hebben woensdag nog eens vier lichamen onder het puin van het deels ingestorte appartementencomplex in de Amerikaanse stad Miami gehaald. Het dodental is daarmee volgens lokale autoriteiten opgelopen naar zestien, zo melden Amerikaanse media. Er worden nog 147 personen vermist.

Afgelopen donderdag stortten in de vroege ochtenduren drie delen van een flatgebouw in het district Surfside kort na elkaar in. Veel bewoners lagen op het tijdstip van de ramp nog te slapen. Reddingswerkers hebben inmiddels ruim 1,3 miljoen kilo puin van de rampplek gehaald. Op donderdag werd een 15-jarige jongen levend van onder de brokstukken gehaald. Zijn moeder overleefde de ramp niet.

Het onderzoek naar de oorzaak van de ineenstorting loopt nog. In het twaalf verdiepingen tellende gebouw zouden onderhoudswerkzaamheden aan de gang geweest zijn. Volgens de burgemeester Charles Burkett van Surfside was het complex een dag voor de instorting nog geïnspecteerd. Hij omschreef het ingestorte deel van het gebouw als „zo plat als een pannenkoek”. De appartementen waren sinds 1981 bewoond, het ingestorte deel zou uit zo’n 55 woningen bestaan.

Zwembaddek

Maandag berichtte The Wall Street Journal dat bewoners van het complex in april een brief ontvangen hadden van de vereniging van eigenaren, waarin gewaarschuwd werd dat reeds bestaande schade in de parkeergarage erger was geworden en dat er gebreken waren geconstateerd aan het dak.

The New York Times schreef afgelopen weekend dat in 2018 al bekend was dat er grote structurele schade aan de betonnen plaat onder het zwembaddek was en dat het beton in de ondergrondse parkeergarage ernstig aangetast was. Een ambtenaar in dienst van de stad Miami verzekerde bewoners daarop dat het gebouw ‘in zeer goede staat’ verkeerde.

De Amerikaanse president Joe Biden en zijn vrouw Jill bezoeken de rampplek donderdag. „Het is een onvoorstelbaar moeilijke tijd voor de families die door deze tragedie getroffen zijn”, zei de president eerder.