Defensie schorst zes militairen na delen discriminerende afbeeldingen

Het ministerie van Defensie heeft zes mariniers geschorst die racistische en discriminerende afbeeldingen in een dienstgerelateerde Whatsapp-groep hadden gedeeld. Dat laat het ministerie weten. Het Openbaar Ministerie zal onderzoeken of er strafbare feiten zijn gepleegd.

De zes militairen waren op oefening in Denemarken toen hun commandant melding kreeg van het gedeelde beeldmateriaal. Daarop werd besloten het zestal terug naar Nederland te sturen en de kwestie bij het OM neer te leggen. Mocht het OM concluderen dat het niet om strafbare feiten gaat, dan worden er mogelijk alsnog sancties genomen, laat het ministerie aan NRC weten. Afwachtende het onderzoek wil het ministerie geen verdere uitlatingen doen over de precieze inhoud van het beeldmateriaal.

Het is niet voor het eerst dat Defensie in opspraak komt vanwege mogelijke discriminatie. In een recent interview met NRC spraken twee vrouwelijke luitenant-kolonels over hoe vrouwen bij Defensie ongelijk behandeld worden. Uit een eerder onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau bleek bleek dat één op de acht vrouwen bij Defensie ongewenste seksuele aandacht ervoer.