De laatste vaart van TX36 als pulsvisser

Bij de 84 Nederlandse pulsvissers, die tonnen hebben geïnvesteerd in pulsmaterieel, is het verbod hard aangekomen. Volgens hen is pulsvissen juist duurzamer dan het alternatief, de ‘boomkor’ die met kettingen over de bodem sleept. Van der Vis: „Pulsnetten zijn lichter, dus je brandstofverbruik is 50 procent lager. En het is beter voor de bodem.”