Kim Jong-un berispt functionarissen en spreekt van ‘grote crisis’ Op een bijeenkomst van de Arbeiderspartij heeft de leider van Noord-Korea Kim Jong-un woensdag hoge functionarissen binnen de regering berispt voor mislukkingen bij het voorkomen van de pandemie. Dat heeft geleid tot een „grote crisis” en bracht de mensen en het land in gevaar, stelde Kim volgens staatspersbureau KCNA, aldus Reuters. Hoe deze functionarissen mensen in gevaar zouden zouden hebben gebracht, werd niet genoemd. Noord-Korea heeft nog geen enkel officieel coronageval gemeld. De betrouwbaarheid van deze cijfers wordt in onder meer de Verenigde Staten al langer betwijfeld. Volgens staatspersbureau KCNA zei de Noord-Koreaanse leider dat hoge functionarissen „belangrijke beslissingen” van de Arbeiderspartij nagelaten hebben. Naast de berispingen zijn andere leden binnen de overheid ontslagen. Of dit ook te maken had met de „mislukkingen” binnen de aanpak van de coronapandemie werd niet gemeld. Met het sluiten van de grenzen, het voorkomen van samenscholingen en het uitroepen van de noodtoestand heeft Noord-Korea het afgelopen jaar willen voorkomen dat het coronavirus het land binnen zou komen. Deze maatregelen hadden waarschijnlijk grote gevolgen voor de economie en voor de meest kwetsbaren in het land. Zo wees Zuid-Korea in februari dit jaar op een nijpend voedseltekort in het land. Bovendien lukte het internationale hulporganisaties niet om humanitaire hulp te verlenen aan Noord-Korea vanwege de strenge coronamaatregelen. Lees ook: ‘Noord-Korea provoceert om aandacht van corona en honger af te leiden’ Leider van Noord-Korea Kim Jong-un dinsdag bij een congres van de Arbeiderspartij in Pyongyang. Foto STR/KCNA/AFP

Vanaf vandaag gratis testmogelijkheid voor reis naar het buitenland Vanaf vandaag kan iedereen die dat wil een gratis coronatest inplannen voor een reis naar het buitenland. Deze kosteloze testmogelijkheid is vooralsnog alleen beschikbaar in de maanden juli en augustus en is bedoeld voor mensen die niet (volledig) gevaccineerd zijn of die niet in aanmerking komen voor een zogeheten herstelbewijs. Op zo’n bewijs staat dat iemand maximaal zes maanden geleden hersteld is van een coronabesmetting. De teststraten bieden zowel PCR- als antigeentesten aan. Het verschilt per land of ook een sneltest wordt geaccepteerd als digitale reispas. Bij een sneltest volgt de uitslag binnen drie uur, bij een PCR-test binnen 24 uur. Met de CoronaCheck-app kan de reispas vanaf 1 juli worden opgevraagd. Een afspraak voor een gratis coronatest kan maximaal twee weken voor de vertrekdatum worden ingepland. Mensen kunnen zich zowel gratis laten testen voor reisbestemmingen binnen de Europese Unie, als buiten de EU. In ieder land gelden andere toegangsvoorwaarden, dus het is raadzaam om deze voorafgaand te controleren. Lees ook: Hoe werkt de digitale reispas en kan iedereen die krijgen?