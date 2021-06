Ruim 1.600 coronadoden in maart dit jaar, minder dan in februari

In maart 2021 zijn in totaal 1.611 mensen overleden aan Covid-19. Het totaal aantal coronadoden tot en met maart 2021 komt daarmee op 28.741 te staan. Dat blijkt uit donderdag gepubliceerde gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De maandelijkse sterfte aan Covid-19 in maart 2021 ligt bijna 40 procent lager dan een maand eerder. Het is het laagste aantal sinds eind september de tweede coronagolf begon. Ruim 50 procent van het totaal aantal coronadoden in maart kreeg langdurige zorg, in totaal 499 personen. In februari waren dat er nog 1.333. In februari en maart 2021 is er, net als in voorgaande jaren, een daling te zien in de sterfte aan andere doodsoorzaken dan Covid-19.