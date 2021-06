Bill Cosby komt vervroegd vrij, veroordeling seksueel misbruik geschrapt

Bill Cosby’s veroordeling voor seksueel misbruik is woensdag vernietigd omdat hij een oneerlijk proces zou hebben gehad. Daarmee komt de acteur en televisiepersoonlijkheid vervroegd op vrije voeten, zo heeft het hoogste gerechtshof van de Amerikaanse staat Pennsylvania woensdag geoordeeld. Cosby zit momenteel een straf van drie tot potentieel tien jaar uit een staatsgevangenis in de buurt van Philadelphia; hij heeft tot nu toe twee jaar vastgezeten.

Advocaten van de 83-jarige Cosby stelden dat de acteur een eerlijk proces ontnomen was. Om hem in 2018 te veroordelen, zou een verklaring van Cosby uit een eerdere civiele zaak zijn gebruikt, waarvan hijzelf dacht dat deze niet in een strafzaak kon worden gebruikt. Lagere rechters in de staat wezen deze argumenten in hoger beroep in 2019 af; het hoogste gerechtshof van Pennsylvania is nu wel in de argumentatie van de acteur meegegaan en stelt hem in het gelijk.

Cosby werd de afgelopen jaren zeker door zestig vrouwen beschuldigd van seksueel misbruik. Het overgrote deel van deze aanklachten was verjaard en Cosby werd daarom in 2018 alleen veroordeeld voor het in 2004 herhaaldelijk misbruiken en drogeren van een toenmalige vriendin, Andrea Constand. Het was een van de meest geruchtmakende #MeToo-zaken, omdat hij een van de eerste en bekendste Amerikanen was die werd veroordeeld voor seksueel misbruik.