Amerikaanse oud-minister van Defensie Donald Rumsfeld (88) overleden

De Amerikaanse oud-minister van Defensie Donald Rumsfeld is dinsdag op 88-jarige leeftijd overleden, zo heeft zijn familie woensdag bekendgemaakt. Rumsfeld opereerde decennialang in de top van de landelijke Amerikaanse politiek en was tweemaal minister van Defensie, onder meer gedurende de Amerikaanse inval in Irak in 2003. Waaraan hij is overleden, is niet bekendgemaakt.

Rumsfeld is de enige Amerikaanse minister van Defensie die de post tweemaal heeft bekleed. Onder president Gerald Ford was hij tussen 1975 en 1977 de jongste leider van het Pentagon; onder president George W. Bush was hij tussen 2001 en 2006 de oudste. Zijn tweede termijn als minister werd gekenmerkt door de aanslagen van 11 september, negen maanden na zijn aantreden, en de daaropvolgende Amerikaanse invasies van het Midden-Oosten.

Zo stond Rumsfeld aan het roer van het Pentagon tijdens de Amerikaanse invallen in Afghanistan in 2001 en Irak in 2003. De inval in Irak was gebaseerd op het voorwendsel dat de leider van het land, Saddam Hoessein, zou beschikken over massavernietigingswapens; deze werden nooit gevonden, maar dictator Hoessein werd wel afgezet.

Abu Ghraib-schandaal

In september 2003 concludeerde een inlichtingencommissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden dat de Irakoorlog was gebaseerd op gefragmenteerd, verouderd en indirect bewijs van de massavernietigingswapens. Toenmalig premier van het Verenigd Koninkrijk Tony Blair, de belangrijkste bondgenoot van president Bush in Irak, gaf enkele jaren geleden publiekelijk toe dat hij de inval had gesteund zonder bewijs voor de wapens.

Ook was Rumsfeld minister ten tijde van het schandaal rond de Iraakse Abu Ghraib-gevangenis. Meerdere Amerikaanse militairen werden veroordeeld voor het in 2004 mishandelen, misbruiken en vernederen van gedetineerden. Achteraf zei de oud-minister spijt gehad te hebben van de manier waarop Amerikanen omgingen met krijgsgevangenen - zozeer dat Rumsfeld stelde dat hij in 2004 had moeten opstappen uit zijn functie.

„We zullen ons zijn niet-aflatende liefde voor zijn vrouw Joyce, zijn familie en vrienden herinneren, evenals de integriteit die hij bracht in een leven gewijd aan zijn land”, aldus de familie van de oud-minister. Rumsfeld is in het bijzijn van zijn gezin overleden in Taos in de Amerikaanse staat New Mexico.