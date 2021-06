Als het aan Wilco Kelderman ligt, blijft de gele trui in Nederlandse handen

Wilco Kelderman wijst naar zijn elleboog. Net onder een wit verband drukt hij daar op zijn arm. „Dat doet geen pijn. Gelukkig maar.” Het is de plek waarop Kelderman zo’n 32 minuten zal moeten steunen als hij zijn aërodynamische houding aanneemt op de tijdritfiets.

Deze woensdag is de vijfde etappe van de Tour de France, een tijdrit over 27,2 kilometer van Changé naar Laval – de eerste slag in de strijd om de gele trui. Na de hectische eerste dagen van de Tour gaan we nu zien wie, ontdaan van pech of geluk, de beste benen heeft en later deze week met een goede klassering aan de eerste bergetappes in kan beginnen.

Voor hardrijders als de Sloveen Primoz Roglic en de Australiër Richie Porte is het een uitgelezen kans om verloren tijd goed te maken; voor de Ecuadoraan Richard Carapaz of Sloveen Tadej Pogacar een mogelijkheid de huidige, kleine voorsprong te vergroten.

Wilco Kelderman staat vijfde, op slechts 38 seconden van geletruidrager Mathieu van der Poel. En als je eerdere uitslagen erbij pakt, dan is hij op papier de beste tijdrijder in de top van het klassement. Hij kijkt ernaar uit, zegt Kelderman. „Ik heb beide tijdritten van tevoren verkend, en dit is er een die mij goed ligt. Het gaat steeds op en af, dat heb ik graag.”

Fit en in vorm

De Bora-renner oogt ontspannen in deze Tour. Weg zijn de zorgen om blessures, die hem zo vaak in zijn carrière al parten hebben gespeeld. Kelderman is fit en in vorm, hij eindigde in de topvijf in de eerste lastige etappes in het openingsweekend. Lachend geeft hij interviews in de mixed zone. „Het gaat lekker, ik voel me goed. Bij mijn nieuwe ploeg had ik in de aanloop naar de Tour invloed op mijn eigen planning, wat ik graag wil hebben en hoe. Dat geeft vertrouwen.”

Hij schrijft zijn goede gemoedstoestand ook toe aan de relaxte sfeer bij Bora-hansgrohe, waarvoor hij sinds dit jaar rijdt. „Het is doelgericht, maar niet heel pusherig. En ik heb gewoon de juiste mensen om mij heen.”

Aan de gele trui wil Kelderman nog niet denken. Tot twee keer toe ontwijkt hij de vraag. „Mwaaa”, is het geluid dat hij eerst produceert. De tweede maal verwijst hij naar de Fransman Julian Alaphilippe en de Belg Wout van Aert, twee renners die voor hem in het algemeen klassement staan en ook tijdritten hebben gewonnen. Kelderman ziet hen als zijn grootste concurrenten.

Gespaard voor de tijdrit

Ook Alaphilippe en Van Aert willen woensdag het geel pakken door een goede tijdrit te rijden, zeggen ze. Alaphilippe, momenteel tweede in het algemeen klassement, heeft de tijdrit twee keer met de auto verkend. „Ik ben erg gemotiveerd”, zegt hij dinsdag. „Dit is misschien wel mijn laatste kans om het geel te kunnen pakken, dus ik ga er alles aan doen.”

Van Aert heeft zich de afgelopen twee dagen gespaard in de massasprints om zo fit mogelijk aan de start te staan in Changé. Al ging dat niet helemaal volgens plan in de chaotische derde etappe, waarin hij flink moest doortrappen om geen tijd te verliezen, nadat hij op achterstand was geraakt door een valpartij. „De voorbereiding is niet zo goed gegaan als gepland”, zegt Van Aert. Aan de andere kant: „ Julian heeft die finale ook vol doorgereden en de mannen achter me hebben allemaal op de grond gelegen, dus het is voor niemand ideaal.”

Ook Kelderman lag op de grond, in de eerste etappe nadat een toeschouwer met een kartonnen bord een massale valpartij veroorzaakte. Daarbij liep hij een geschaafde en gekneusde elleboog op – vandaar het verband. Het gewricht is nog altijd behoorlijk stijf, zegt Kelderman. „Als ik hem strek, doet het pijn”. Maar of het hem parten gaat spelen in de tijdrit? „Ik hoop dat ik er goed op kan steunen en de pijn meevalt.” De benen zijn in ieder geval goed, zegt hij. „Dus als ik op de fiets zit, dan gaat de focus daarop. Dan vergeet je de pijn.”