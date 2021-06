Alle pijlen op Frank de Boer

Wat zeg je tegen je man als hij na een wekenlange afwezigheid eindelijk weer thuiskomt, met neergeslagen ogen aan de tafel plaatsneemt en zuchtend uit zijn koffer De Telegraaf opdiept waar zijn foto op de voorpagina prijkt met de tekstregel: „Missers Frank de Boer op een rij gezet”?

Hopelijk heeft ze genoeg tegenwoordigheid van geest gehad om te zeggen: „Je hoeft toch niet álle schuld op je te nemen?”

Toch kwam het daar in de commentaren over de afgang van het Nederlands elftal wel op neer. Begrijpelijk, maar niet helemaal rechtvaardig. Goed, hij was niet de ideale bondscoach en het is verstandig dat hij nu is opgestapt, maar eens te meer blijkt dat de KNVB hem nooit had mogen aanstellen. Na drie opeenvolgende mislukkingen in het buitenland was De Boer een beschadigd man geworden, iemand die weinig zelfvertrouwen uitstraalde en daarom onvoldoende gezag had bij spelers en media.

Maar laten we het eens over de spelers hebben, want voor zover ik weet stonden zij op het veld, niet Frank de Boer. Er waren spelers bij met een grote reputatie die bij buitenlandse topclubs vermogens verdienen. Ook zij lieten het afweten – al vorig jaar toen ze kansloos verloren in en tegen Turkije, een team dat op dit EK volledig afging met nul punten en een doelsaldo van 1-8. Die nederlaag had een onmiskenbaar teken aan de wand moeten zijn.

Die topspelers zijn in volgorde van belangrijkheid: Memphis Depay, Frenkie de Jong, Georginio Wijnaldum, Matthijs de Ligt en Stefan de Vrij. Het gaat mij vooral om de eerste drie. Zij hoorden – gelet op hun reputatie - bepalend te zijn, maar ze waren het vooral tegen Tsjechië niet. Wijnaldum is doorgaans meer een dienende speler, de brille moet eerder van Depay en De Jong komen, maar juist zij faalden.

De Nederlandse sportpers beschouwt Depay en De Jong als spelers van wereldklasse, maar is dat wel reëel? Is Depay niet veel te wispelturig om voor dat predicaat in aanmerking te komen? Misschien was het geen toeval dat hij bij Manchester United mislukte. Hij krijgt nu de kans om zich bij FC Barcelona waar te maken, maar daar zullen ze minder geduld met hem hebben dan bij het Nederlands elftal. Messi wil geen medespelers die al zijn passes verpesten.

Frenkie de Jong is een geval apart. Toen hij opkwam heb ik bewonderend over hem geschreven en ik kan nog altijd van zijn sierlijke spel genieten. Maar bij FC Barcelona heb ik ook zijn zwakke kant leren kennen. Hij speelt liever controlerend dan aanvallend omdat hij niet op zijn schot durft te vertrouwen. In de combinatie kiest hij eerder de breedte dan de diepte.

Ronald Koeman, zijn coach, wil dat hij meer aanvallende impulsen geeft; het gaat bij Barcelona nu iets beter, maar in Oranje valt hij toch weer terug op zijn vertrouwde routine. Wat ik bij De Jong mis is de agressieve diepgang van een Kevin De Bruyne of Paul Pogba, middenvelders die ik hoger aansla omdat ze meer risico durven nemen.

Onze topspelers zijn dan wel niet zo goed als we dachten, toch moet het Nederlands elftal met zulke spelers beter kunnen presteren dan op dit EK het geval was. Daarvoor is ook een echte topcoach nodig. Nederland heeft er nog maar één die werkloos is. Willen we naar het WK in Qatar? Dan moeten we Louis van Gaal weer van stal halen. Ik hoor hem al snuiven.