Het vissershoedje straalt zomerse nonchalance uit

WAT

Zijn jonge stedelingen ineens massaal aan het vissen geslagen? Je zou het bijna denken, als je op een doordeweekse middag het aantal vissershoedjes op straat telt. Hoewel de trend al een paar jaar wordt voorspeld, lijkt de ronde bucket hat, denk aan een omgekeerde emmer, deze zomer écht doorgebroken.

Lees meer in Het Blad van juli 2021

Het accessoire sluit aan bij meerdere populaire modestromingen van de afgelopen jaren: workwear, op werkmanskleding geïnspireerde pakken en jassen; gorpcore, de verheerlijking van buitenkleding; en streetwear, de straatstijl met invloeden uit de hiphop- en surfcultuur.

Vrijwel elk modemerk heeft deze zomer wel een bucket hat in de collectie, van Versace, Prada en Acne tot Asos en Arket. Wat opvalt: de vrolijkheid. Je ziet hoedjes van gebloemde stof , tie dye en kleuren als lila, roze en geel. Op straat komt ’ie voor in meerdere materialen: van canvas tot kalfsleer, van denim tot pluizig polyester.

Het hoedje werd voor het laatst zo massaal gedragen in de jaren negentig – door rappers als LL Cool J of door ravers van het eerste uur. Daarmee is het ook een nostalgische knipoog naar de jeugdcultuur uit die tijd. Het model is nóg ouder – de Oude Grieken hadden al exemplaren van vilt en leer – en al eeuwenlang beschermt het tegen felle zon – vandaar de luchtdoorlatende gaatjes – en regen.

Voor de dragers van nu straalt een vissershoedje vooral zomerse nonchalance uit. Ja, de pandemie heeft een jaar van mijn jeugd gepikt, maar ik sta er nog – ontspannener dan ooit.

Foto’s Cora Bronkers en Allard Faas

WIE

Student Artificial Intelligence Yassine Sebahi (20) vindt een bucket hat draagbaarder dan een fedora. „Het is minder zakelijk.” Hij draagt een zelfontworpen, katoenen exemplaar, van zijn eigen unisex modelabel Yases, dat hij in Letland heeft laten maken.

Student Business Analytics Noa Heertje (22) draagt een bucket hat van Asos. „Ik ben heel klein, en als ik een hoedje draag lijk ik al snel op beertje Paddington. Dat vind ik leuk. Tegelijkertijd geeft zo’n bucket hat je iets mysterieus, omdat je wat verscholen zit onder de rand. Ik doe een wiskundige studie, mode is voor mij een creatieve uitlaatklep.”

Influencer en content creator Gregor van Vlierden (34) heeft zeven bucket hats in de kast liggen. „Ik heb er nog eentje van Diesel, van vijftien jaar geleden.” Hij is geïnspireerd door de esthetiek van de hiphopwereld van de jaren negentig. Het hoedje op de foto is van Nike, die een collectie uitbracht in de huisstijl van rockband Grateful Dead. „De sneakers waren uitverkocht, dus werd het dit hoedje.”

Schrijver en journalist Anna Lillioja (32) kroop tijdens de lockdowns achter de naaimachine en maakte een eigen kledingcollectie. „Ik vind het leuk om oude stoffen te kopen. Voor één euro kocht ik op het Waterlooplein in Amsterdam een vintage bloemengordijn. Daarvan maakte ik dit pakje met bucket hat. Zo’n hoed heeft iets avontuurlijks, alsof je op safari gaat.”

Vlnr: Yassine Sebahi, Noa Heertje, Gregor van Vlierden, Anna Lillioja Foto’s Cora Bronkers en Allard Faas