Celstraffen van zes jaar voor veroorzaken ontploffing in Groningse woning

Twee 28-jarige mannen zijn dinsdag door de rechtbank Noord-Nederland veroordeeld tot gevangenisstraffen van zes jaar voor onder meer het veroorzaken van een ontploffing in een Groningse woning. Het tweetal produceerde in de flat al een tijdlang explosief materiaal, om daar een plofkraak mee te plegen. Door hun handelen brachten de mannen omwonenden in groot gevaar en hebben ze „veel schade, onrust en gevoelens van angst en onveiligheid veroorzaakt”, aldus de rechtbank. De straf is dezelfde als de eis van justitie.

Op 1 mei 2020 vond omstreeks 19.30 uur een ontploffing plaats in de woning van een van de mannen in de Groningse wijk Beijum. Door de knal werd de complete achtergevel van de woning eruit geblazen en raakten omliggende panden zwaar beschadigd. De rechtbank ziet voldoende bewijs dat de explosie die dag is veroorzaakt door de explosieve stof die het tweetal had geproduceerd.

Voor de plofkraak die de mannen hadden gepland, beschikten ze ook over zogeheten pizzaschuiven. Dat zijn metalen voorwerpen waar explosieven in kunnen worden geplaatst en die vaak in verband worden gebracht met plofkraken. De mannen zijn schuldig bevonden aan het veroorzaken van een ontploffing, het voorhanden hebben van explosieve stoffen en het voorbereiden van een plofkraak.

TATP

In de straffen is meegewogen dat het tweetal na de ontploffing niet heeft aangegeven dat er explosieve stoffen in de woning lagen. Hierdoor zijn hulpverleners, medewerkers van de woningbouwcorporatie en buurtbewoners de woning met gevaar voor eigen leven binnengegaan. De vriendin van de bewoner is dinsdag vrijgesproken omdat niet is bewezen dat zij wist van de explosieve stoffen in de woning of de plannen voor plofkraken. Justitie had twee jaar onvoorwaardelijke gevangenisstraf tegen haar geëist.

De bewoner van de flat en zijn kennis verzamelden in de periode voor het incident diverse grondstoffen en materialen voor het produceren van TATP, een krachtige springstof die gemakkelijk tot ontploffing komt. Tijdens het doorzoeken van de woning trof de politie TATP op meerdere plekken aan: onder het bed en in een doos in de kledingkast. Ook vonden agenten ammoniumnitraat in de koelkast. Dat is tevens een stof die als explosief gebruikt kan worden.