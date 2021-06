Zes jaar cel en tbs voor vrouw die IS-propagandakanaal beheerde

Yousra L. is dinsdag door de rechtbank in Den Haag veroordeeld tot zes jaar cel en tbs met dwangverpleging wegens het beheren van een een IS-propagandakanaal. De alleenstaande moeder uit Uithoorn, die via berichtenapp Telegram op „zeer uitgebreide schaal” uitingen van de terreurgroep verspreidde, is schuldig bevonden aan lidmaatschap van IS en opruiing tot het plegen van een terroristische aanslag. De straf valt flink hoger uit dan de eis van justitie. Het Openbaar Ministerie had drie jaar gevangenis en tbs geëist, maar die eis doet volgens de rechtbank „onvoldoende recht aan de ernst van de bewezen verklaarde feiten”.

L. hangt het gewelddadige salafistisch gedachtengoed aan, aldus de rechtbank. En door het verspreiden van IS-materiaal maakte ze deel uit van een organisatie die wereldwijd aanslagen pleegt en „die de bevolking vrees aanjaagt”.

De dertiger plaatste in het kanaal ‘Greenbirds’ onder meer twee video’s waar op te zien was dat IS-krijgsgevangenen op gruwelijke wijze om het leven worden gebracht. Daarnaast riep ze andere leden op tot het plegen van aanslagen en oorlogsmisdrijven en trainde ze zichzelf en anderen tot het maken van een bomgordel. Ook maakte ze volgens de rechter geld over naar mensen die betrokken zijn bij „terroristische activiteiten”, onder anderen naar de Londense Safiyya Amira Shaikh. Deze vriendin van L. en tevens medebeheerder van het kanaal kreeg vorig jaar in Engeland een levenslange gevangenisstraf voor beramen van een terroristische aanslag op St. Paul’s Cathedral in Londen.

‘Gebrek aan empathie’

De rechtbank rekent het L. dinsdag aan dat ze IS omschrijft als „een groep jongens die het recht had een Islamitische Staat te stichten”. Met die uitspraak gaat ze voorbij aan de „ongekende gruweldaden die door en in naam van IS zijn gepleegd en waaraan zij heeft bijgedragen”.

Omdat de vrouw lijdt aan MS, de ziekte die ontstekingen veroorzaakt die haar hersenen beschadigen, vindt de rechtbank dat ze niet volledig verantwoordelijk kan worden gesteld voor haar daden. Wel is de kans dat L. zich in de toekomst opnieuw schuldig maakt aan soortgelijke misdrijven volgens deskundigen groot. Dat oordeel baseren zij op L.’s „beperkte empathische vermogen” in combinatie met haar radicale denkbeelden. De rechtbank in Rotterdam neemt die conclusies dinsdag over en heeft L. daarom naast een gevangenisstraf ook tbs met dwangverpleging opgelegd.