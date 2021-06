Toen ik uit mijn studentenhuis uit Delft thuiskwam bij mijn ouders, zag ik mijn broer druk in de weer met een zelftest. Uit de zelftest bleek dat hij daadwerkelijk corona had. Aangezien ik een paar dagen terug nog samen met hem was, besloot ik als de wiedeweerga naar de supermarkt te rijden om een test te scoren. Na een geruststellende negatieve uitslag keek ik naar de twee uitgestalde testkitjes. Mijn wattenstaafje zat nog in het plastic. Dit was het begin van mijn thuisquarantaine.

