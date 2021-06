Cavendish wint vierde etappe Tour de France in massasprint

Wielrenner Mark Cavendish heeft de vierde etappe in de Tour de France op zijn naam geschreven. De Brit van Deceuninck - Quick Step was in de rit van Redon naar Fougères de snelste in de massasprint, nadat vlak voor de streep de Belgische vluchter Brent Van Moer was teruggepakt. Cavendish bleef de Fransman Nacer Bouhanni en de Belg Jasper Philipsen voor in de sprint.

Voor Cavendish in het de 31ste ritzege in de Tour de France. In 2015 won hij in dezelfde plaats. Zijn laatste overwinning in de Ronde van Frankrijk behaalde hij in 2016.

Mathieu van der Poel houdt de leiderstrui. De kopman van Alpecin-Fenix heeft 8 seconden voorsprong op de Franse wereldkampioen Julian Alaphilippe en 31 seconden op Richard Carapaz uit Ecuador. Ide Schelling rijdt ook woensdag in de individuele tijdrit in de bollentrui van het bergklassement. In de vierde etappe waren geen punten te verdienen.