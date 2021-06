Twee gewonden en twintig woningen beschadigd bij explosie in Scheveningen

Twee mensen zijn dinsdagochtend gewond geraakt bij een explosie in een bestelbus in Scheveningen. Ook zijn twintig omliggende woningen in de Haagstraat beschadigd. Het gaat met name om gesprongen ruiten en in enkele gevallen om schade aan de constructie van het pand. Dat zegt een woordvoerder van de Haagse brandweer dinsdag tegen NRC.

Een van de gewonden, de bestuurder van de bestelbus, is met onbekend letsel naar het ziekenhuis vervoerd. Het andere slachtoffer is ter plaatse behandeld in een ambulance. De bewoners van de omliggende woningen zijn geëvacueerd en naar een opvanglocatie gebracht. De brandweer hoopt dat zoveel mogelijk van hen dezelfde dag nog kunnen terugkeren naar huis, zodra het onderzoek in de straat is afgerond.

De hulpdiensten rukten na een melding van een explosie met meerdere eenheden uit. De oorzaak van de ontploffing is nog niet bekend, maar de brandweer zegt niet uit te gaan van „iets strafbaars”. Getuigen zeiden tegen de lokale nieuwszender Regio15 dat een gasfles zou zijn ontploft in de bus, maar dit kan de brandweer niet bevestigen. Op beelden is de ravage aan de bestelbus goed te zien. De ruiten zijn gesprongen, een deel van het dak is eruit geblazen en de straat ligt bezaaid met auto-onderdelen.