Seksuele hypocrisie tijdens pandemie in ‘Bad Luck Banging’

Als de Covid-pandemie het afgelopen jaar de wereld niet in z’n greep had, dan had regisseur Radu Jude („I do not care if we go down in history as barbarians”, 2018) hem bedacht. Zijn sociale satire Bad Luck Banging or Loony Porn won eerder dit jaar een Gouden Beer op het filmfestival van Berlijn, werd vorig jaar gedraaid op basis van een scenario dat net voor de Covid-uitbraak in Europa voltooid was, en geeft een briljant inkijkje in postcommunistisch Roemenië, de ruïnes van de consumptiemaatschappij en de marktwaarde van seksuele hypocrisie. Boem. Daar staat het.

Want Bad Luck Banging mag dan op het eerste gezicht een maffe kafkaëske plot hebben over een geschiedenislerares die na het uitlekken van een sekstape in een bizar tribunaal met mondkapjes in de binnentuin van de school eindigt, Jude trakteert ons op een drieluik (inclusief sekstapeproloog) waarin het banale, alledaagse nooit losstaat van de absurditeiten van de wereldgeschiedenis.

Op een essayistische collage (‘Short Dictionary of Anecdotes’) in het midden na, volgt Jude zijn hoofdpersoon Emi bijna laconiek tijdens een lange wandeling door Boekarest. Een stad vol gesloten bioscopen, afgebladderde reclameposters, straatverkopers, complotstokers en onheilsprofeten. Dit is een film om een verlekkerd essay over te schrijven. Maar ook zonder die voorkennis met een gerust hart naartoe te gaan als je je hersencellen wilt laten masseren en je verbazen.

Satire Bad Luck Banging or Loony Porn (Babardeala cu bucluc sau porno balamuc). Regie: Radu Jude. Met: Katia Pascariu, Claudia Ieremia, Olimpia Malai. In: 27 bioscopen ●●●●●