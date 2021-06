Russische gevechtsvliegtuigen intimideren Nederlands marineschip

Russische gevechtsvliegtuigen hebben donderdag urenlang een Nederlands marineschip lastiggevallen op de Zwarte Zee. Dat meldt het ministerie van Defensie dinsdag. Volgens het ministerie vlogen de vliegtuigen gevaarlijk dichtbij over de Zr.Ms. Evertsen en werden schijnaanvallen uitgevoerd. De Russische voertuigen zouden bommen en raketten aan boord hebben gehad.

Er was geen enkele aanleiding voor de „intimidatiepraktijken”, aldus George Pastoor, de commandant van het schip. „Zr.Ms. Evertsen voer op open zee in internationale wateren”, benadrukt hij. „Het was onverantwoord en onveilig gedrag op zee.” Ook demissionair defensieminister Ank Bijleveld (CDA) noemt de Russische acties „onverantwoord” in een reactie en zegt dat Nederland Rusland hierop zal aanspreken.

Het is niet het eerste incident dat afgelopen week plaatsvond op de Zwarte Zee. Woensdag zouden waarschuwingsschoten zijn gelost richting het Britse marineschip HMS Defender, dat samen met de Zr.Ms. Evertsen patrouilleert op de zee. Het Russische ministerie van Defensie meldde de schoten te hebben gelost, de Britse regering spreekt het voorval echter tegen.

De intimidaties hebben mogelijk te maken met de vaarroute van de marineschepen; beiden voeren vlak langs de Krim. Dat schiereiland wordt internationaal erkend als Oekraïens maar werd in 2014 door Rusland geannexeerd. Volgens Rusland behoren de nabijgelegen wateren aan hen toe, terwijl de Britse regering van „Oekraïense wateren” spreekt. De precieze locatiegegevens van de schepen werden eerder door Rusland vervalst doorgegeven aan de NAVO, meldde het militaire bondgenootschap afgelopen maandag.