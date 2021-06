Politie vindt bijna 3.000 kilo cocaïne in Noord-Hollandse woonboerderij

In een woonboerderij in het Noord-Hollandse dorp De Kwakel heeft de Amsterdamse politie afgelopen donderdag een van de grootste drugsvangsten ooit in de regio gedaan. In het pand stuitten agenten op zo’n 3.000 kilo cocaïne, met een straatwaarde van grofweg 195 miljoen euro. Ook werden diverse wapens en miljoenen euro’s aan contant geld aangetroffen, heeft het Amsterdamse korps dinsdagochtend bekendgemaakt in een verklaring. De politie kwam de boerderij op het spoor op basis van langdurig onderzoek.

De blokken cocaïne waren verpakt in plastic en bovenop elkaar gestapeld. Daarnaast lag in tassen en later doorzochte voertuigen een grote hoeveelheid geldbiljetten ter waarde van ruim 11 miljoen euro. Ook werden in de woonboerderij diverse geldtelmachines, munitie en zes vuurwapens aangetroffen, evenals luxe goederen. Zo zijn flessen wijn ter waarde van duizenden euro’s in beslag genomen, evenals een oldtimer en boek van ruim 12.000 euro.

De politie heeft „sterke aanwijzingen” dat een Zuid-Amerikaanse organisatie betrokken is bij de drugszaak, maar waar deze vermoedens op zijn gebaseerd wordt verder niet toegelicht. In de woning, waar niemand stond ingeschreven, is een 54-jarige man aangehouden. Kort daarop is een 29-jarige man uit Hilversum gearresteerd. Het tweetal wordt verdacht van de handel in verdovende middelen. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit.