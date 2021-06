PBL: klimaataanpak Nederland loopt achter bij buurlanden

Nederland is ten opzichte van buurlanden traag met het terugdringen van de CO₂-uitstoot. Daarmee wordt de opgave voor Nederland „relatief groot” om te voldoen aan de Europese klimaatdoelstellingen, zo concludeert het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in een dinsdag verschenen onderzoek. Het Planbureau vergeleek onder meer de verlaging van de uitstoot tussen 1990 en 2019 in Nederland met resultaten in Duitsland, België, Denemarken, Zweden, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Alleen Nederland lukte het niet in die periode de emissies te verlagen naar een niveau onder dat van 1990. Het PBL maakte de verkenning naar aanleiding van het Europese akkoord om in 2050 de uitstoot van CO₂ naar nul te hebben gebracht.

De emissies in Nederland zijn per hoofd van de bevolking een derde hoger dan het EU-gemiddelde, en het dubbele van Zweden. Ook weten andere landen relatief sneller de uitstoot te reduceren. Zo bracht het Verenigd Koninkrijk tussen 1990 en 2019 de uitstoot driemaal zoveel terug als Nederland, terwijl Duitsland, Denemarken en Zweden het dubbele of meer haalden. Volgens de onderzoekers hangt de relatief langzame verlaging van de CO₂-uitstoot door Nederland samen met een relatief hoge economische groei en sterke bevolkingstoename. Deze werd op „gemiddelde wijze” gecompenseerd door een vermindering van het energieverbruik en in „geringe mate” door een afname van vervuilende energiebronnen. In 2018 was nog 91 procent van het Nederlandse energieverbruik fossiel, becijfert het PBL.

De EU wil dat in 2030 de CO₂-uitstoot is teruggebracht met 55 procent, om in 2050 helemaal klimaatneutraal te kunnen zijn. Op 14 juli presenteert de Europese Commissie de uitwerking van de ‘Green Deal’ waar in april mee werd ingestemd. Hierin wordt ook vastgelegd op welke manier elke EU-lidstaat ervoor moet gaan zorgen dat de doelen gehaald kunnen worden.

Volgens het PBL kan Nederland leren van de landen uit de vergelijking. Zo neemt in Zweden en Denemarken niet alleen de coalitieregering, maar ook het parlement verantwoordelijkheid inzake het klimaatbeleid. Frankrijk en het VK laten op hun beurt zien dat het „heel waardevol” kan zijn om burgers te betrekken bij het beleid, bijvoorbeeld met het organiseren van burgerfora. Ook helpt het volgens het PBL om duidelijke kaders te stellen bij het vormgeven van klimaatwetten met langetermijndoelstellingen, zodat investeerders weten waar zij aan toe zijn en kunnen reageren op toekomstige ontwikkelingen.