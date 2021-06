Oud-president Zuma van Zuid-Afrika krijgt 15 maanden celstraf

Oud-president van Zuid-Afrika Jacob Zuma is veroordeeld tot vijftien maanden celstraf voor minachting van de rechtbank. Dat melden internationale persbureaus dinsdag. Zuma negeerde een oproep om voor de rechtbank te verschijnen vanwege meerdere beschuldigingen van corruptie tijdens zijn ambtsperiode, die duurde van 2009 tot 2018. Omdat Zuma niet tijdens de uitspraak in de rechtbank aanwezig was, wordt hij geacht zich binnen vijf dagen te melden op het politiebureau in zijn woonplaats Nkandla. Doet hij dit niet, dan kan hij worden opgepakt.

Zuma, die in 2018 aftrad vanwege de aantijgingen van corruptie, is de eerste Zuid-Afrikaanse oud-president die tot een celstraf veroordeeld is. Volgens het Zuid-Afrikaanse Constitutioneel Hof heeft hij een rechterlijk bevel genegeerd door te weigeren samen te werken met de onderzoekscommissie, die wordt voorgezeten door rechter Raymond Zondo. Eerder wraakte Zuma de rechter omdat hij bevooroordeeld zou zijn, maar dit verzoek werd door Zondo afgewezen.

Lees ook: Jacob Zuma over zijn jaren als president: ‘Bewijs maar dat ik corrupt was’

Momenteel lopen er twee grote corruptiezaken tegen Zuma. Naast de zaak rond vermeende corruptie tijdens zijn presidentschap, wordt de 79-jarige ook verdacht van onder meer omkoping en witwassen, toen hij in 1999 als waarnemend president een deal sloot om Europese wapens te kopen voor het Zuid-Afrikaanse leger. Zuma ontkent alle aantijgingen. In 2018 zei Zuma tegen NRC dat „niemand het minste bewijs heeft geleverd dat Jacob Zuma corrupt is geweest.”