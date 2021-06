Nu ook recht op IVF voor Franse lesbische stellen en alleenstaanden

Het wordt voor alle vrouwen in Frankrijk mogelijk in-vitrofertilisatie, ofwel IFV-behandelingen te krijgen, waarbij bevruchte eicellen in het lichaam van de vrouw worden geplaatst. Na twee jaar verhit debat heeft de Franse Assemblée een brede wet aangenomen die ‘bio-ethiek’ bevordert, en IVF-behandelingen ook wettelijk toestaat voor lesbische stellen en alleenstaande vrouwen. Dat meldt persbureau AFP. De maximumleeftijd aan de mogelijkheid wordt 43 jaar. Nog voor het einde van dit jaar moeten de eerste kinderen op deze manier worden verwekt.

Alleen heteroseksuele stellen konden tot op heden aanspraak maken op IVF-behandelingen als het hen niet lukt om zwanger te raken. Franse vrouwen die geen recht hebben op fertiliteitszorg in hun land, zien zich vaak genoodzaakt uit te wijken naar klinieken in buurlanden België of Spanje - waar de behandelingen veel duurder zijn. Ook in Nederland zijn de behandelingen legaal voor deze groep vrouwen.

LHBTI-actiegroepen wachtten al langere tijd op goedkeuring van het wetsvoorstel, dat de afgelopen jaren werd tegengehouden door conservatieven binnen de Franse kerk en politiek. Conservatief Frankrijk verzette zich eveneens tegen de legalisering van het homohuwelijk in 2013, de laatste grote maatschappelijke hervorming in Frankrijk. In Parijs werd in 2019 nog door duizenden demonstranten geprotesteerd tegen het nu aangenomen wetsvoorstel.

