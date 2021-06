Nigeriaanse media vrezen voor persvrijheid na controversieel wetsvoorstel

Nigeriaanse mediaorganisaties vrezen dat de regering de persvrijheid gaat beteugelen. De partij van president Muhammadu Buhari werkt aan een wet die de regering indirect in staat stelt een „gedragscode” op te leggen aan journalisten, melden lokale media dinsdag. Wie daar niet aan voldoet, riskeert een boete of vervolging. Uitgeverijen en sociale media-bedrijven zien de voorgestelde maatregelen als een aanval op de vrijheid van meningsuiting in het West-Afrikaanse land. In juni heeft de regering Twitter verboden in Nigeria; het nieuwe wetsvoorstel zou de uitingsvrijheid verder beknellen.

Volgens het voorstel - waar nog over moet worden gestemd - mag de regering een meerderheid van de persraad aanstellen. Dit is een instantie die toezicht houdt op de media en een bindende juridische gedragscode kan invoeren. Als de raad constateert dat journalisten „nepnieuws” publiceren, kunnen ze een boete krijgen of een gevangenisstraf tot drie jaar. Ook wil de regering de teugels voor sociale media-bedrijven aantrekken: die moeten zich registreren bij de overheid en zich vestigen in Nigeria.

Sinds deze maand is Twitter niet langer toegankelijk voor de naar schatting 40 miljoen gebruikers in Nigeria. Aanleiding voor de regering om het netwerk te verbieden, was het verwijderen van een tweet van president Buhari. Hij gaf enkele minderheidsgroeperingen de schuld van het aanhoudende geweld in Nigeria. Twitter beschouwde dat bericht als een gewelddadige tweet, die indruiste tegen de gedragsregels van het platform. De president zelf stelde Twitter te beteugelen omdat daar „activiteiten plaatsvonden die Nigeria ondermijnden”.