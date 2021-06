Nibud: studenten door leenstelsel afhankelijker van ouders

Het leenstelsel heeft studenten in financieel opzicht afhankelijker gemaakt van hun ouders. Studenten zijn daardoor minder zelfstandig en blijven langer thuis wonen. Bovendien zijn studenten huiverig om een studielening aan te gaan. Dat blijkt dinsdag uit onderzoek van budgetinstituut Nibud, dat waarschuwt voor toenemende kansenongelijkheid omdat niet alle ouders hun kinderen financieel kunnen bijstaan. De onderzoekers stellen vast dat twee op de drie studenten geld krijgen van hun ouders. Gemiddeld is dat 211 euro per maand. Dat is 46 euro meer dan vijf jaar geleden, toen ook minder studenten financieel werden bijgestaan.

„Het Nibud ziet dat het leenstelsel een te grote afhankelijkheid van ouders veroorzaakt”, reageert Nibud-directeur Arjan Vliegenthart. Zo blijkt uit de studie dat ouders die anderhalf keer modaal verdienen nauwelijks kunnen bijdragen. Ouders met middeninkomens verdienen te veel om hun kinderen in aanmerking te laten komen voor een aanvullende beurs, maar te weinig om ze financieel te kunnen bijstaan. Het Nibud maakt zich zorgen om de groep studenten die niet op hun ouders kan terugvallen. Hun studieschuld is opgelopen en dat maakt ze onzekerder over de toekomst, bijvoorbeeld bij het kopen van een woning.

Het leenstelsel werd in 2015 ingevoerd. De VVD, PvdA, GroenLinks en D66 waren destijds voor het plan, maar inmiddels hebben de twee linkse partijen zich tegen het stelsel gekeerd. Ook D66 wil het huidige systeem aanpassen. Een meerderheid in de Tweede Kamer is daardoor voor de afschaffing of aanpassing van het leensysteem. Veel partijen constateren dat het leenstelsel ten koste is gegaan van de toekomstperspectieven van jongeren: ze hebben meer stress en onzekerheid, kampen met hogere schulden en daardoor ontstaan problemen bij het krijgen van een hypotheek voor een nieuwe woning.