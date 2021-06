Muziekjournalist Kurt Loder: ‘Wat Tina Turner zingt is altijd doorleefd’

Weinig mensen weten zoveel van Tina Turner als muziekjournalist Kurt Loder. Hij was onder meer hoofdredacteur van het muziekblad Rolling Stone en presentator van MTV News. Loder is bovendien de auteur van de bestseller I, Tina. My Life Story; een kruising tussen een traditionele biografie en memoires van de legendarische zangeres en performer. Loder is een van de belangrijkste ‘pratende hoofden’ in de nieuwe documentaire Tina van regisseurs Dan Lindsay en T.J. Martin. Daarin wordt het levensverhaal van Turner nog één keer uit de doeken gedaan.

Tina Turner groeide op in armoede in het gesegregeerde zuiden van de VS. In de jaren zestig en zeventig had ze groot succes als zangeres van de band van haar echtgenoot Ike Turner, maar ze werd tijdens dat huwelijk ook zwaar mishandeld en misbruikt. Na een scheiding zat ze financieel en artistiek compleet aan de grond. In de jaren tachtig volgde haar legendarische comeback als solo-artiest, die zich terug wist te vechten naar de top.

De documentaire Tina is volgens Loder als een soort afscheid van Turner te beschouwen. De zangeres is inmiddels 81. „Voor mij is duidelijk dat ze de film heeft gemaakt als een soort laatste groet aan haar publiek”, zegt Loder via Skype. „Tina Turner is haar carrière begonnen in 1960. De kans dat ze nu nog eens aan een nieuwe tournee zal beginnen is buitengewoon klein. Voor haar is de film echt een soort afsluiting, denk ik. Ik heb een traantje weggepinkt bij het slot.”

Tina Turners levensverhaal is verteld in boeken, in een musical en in de speelfilm What’s Love Got to Do With It (1993). Waarom blijft haar verhaal toch steeds weer boeien? „Dat komt gewoon omdat het zo’n fantastisch verhaal is. Zij is iemand die vanuit het niets de top wist te bereiken, vervolgens helemaal onderuitging en daarna opnieuw aan de top is gekomen. Dat blijft altijd fascinerend.”

Turners comeback-verhaal is inmiddels een inspiratiebron voor velen. In Tina zien we een fragment uit de talkshow van Oprah Winfrey, die haar publiek tijdens een uitzending voorhoudt dat elke vrouw kracht kan putten uit Turners voorbeeld: „If Tina can do it, so can you.”

Maar dat is volgens Loder in veel gevallen een illusie. „Het is natuurlijk mooi als iemand een inspiratiebron kan zijn voor anderen. Maar wat Tina Turner heeft gedaan, is echt ongelooflijk moeilijk. De comeback heeft haar eerst jaren van heel hard werken gekost. Ik ben er niet zeker van dat iemand anders dan Tina Turner daarin geslaagd zou zijn. Toen ze wegging bij Ike had ze niets meer – geen huis, geen geld; helemaal niets. Ze moest weer helemaal bij nul beginnen.”

Loder is vooral een bewonderaar van de vroege muziek van Ike & Tina Turner, die verscheen op het label Sue Records. „De aantrekkingskracht van R&B is altijd dat de muziek over echte mensen gaat. Dit is geen muziek voor kinderen, zoals zoveel popmuziek. R&B gaat over ware verhalen van mensen die weten waar ze het over hebben, die zingen over wat ze zelf hebben meegemaakt. Tina Turner heeft altijd gezongen vanuit het perspectief van een volwassen vrouw, ook toen haar muziek in de jaren zestig onderdeel was van de jeugdcultuur. Dat doorleefde, haast documentaire-achtige aspect is heel belangrijk.”

Bij haar beroemde comeback in de jaren tachtig was Turner al midden in de veertig. Dat was een ongebruikelijke leeftijd voor een ster in het tijdperk van MTV. „Cruciaal is dat ze zich een beetje punky en new wave kleedde en totaal niet overkwam als een artiest die met een Las Vegas-act was blijven hangen in het verleden. Haar manager Roger Davies heeft daar een enorm belangrijke rol in gespeeld. Iedereen die iets wil leren over hoe je een artiest het beste kunt managen zou eigenlijk naar de carrière van Roger Davies met Tina Turner moeten kijken. Daar valt een hoop van op te steken.

„De aantrekkingskracht van haar optredens was altijd al voor een belangrijk deel visueel. Ze pakte de aandacht van het publiek met haar geweldige dansstijl en haar sexy uitstraling. Ze heeft altijd goed begrepen dat die uitstraling ongelooflijk belangrijk is in de showbusiness. Daarmee voedde ze de fantasieën van haar publiek. Dat is een rol die ze speelde. In de werkelijkheid was ze helemaal niet zoveel met seks bezig.

„Daarnaast beschikte ze ook nog over die ongelooflijke stem, die met geen enkele andere stem te vergelijken valt. Ze was daarom misschien meer geschikt dan andere artiesten om de overgang te maken naar het MTV-tijdperk. Maar geen enkele andere artiest uit de jaren zestig is daarin geslaagd. Tina Turner is echt de enige.”