Mag een 14-jarige naar een feestje waar cocaïne is?

Vader: „Mijn dochter van 14 is uitgenodigd voor een feestje. Bij het vorige feestje werd niet alleen zware alcohol gedronken, waardoor een tiener in het ziekenhuis belandde, er werd ook cocaïne gedeald. Ze wil graag gaan, want ze wil niet buiten de groep vallen. En als we ons zouden laten leiden door de angst voor wat anderen in haar omgeving uitspoken, kunnen we haar net zo goed helemaal binnenhouden. Ze moet uiteindelijk ook gewoon haar eigen grenzen leren stellen. Maar is 14 niet wat jong voor dit soort dingen? Ik vind het een lastig dilemma.”

Neem verantwoordelijkheid

Ina Koning: „Hier wil je een 14-jarige niet aan blootstellen, daarmee leg je een te grote verantwoordelijkheid op haar schouders. Je kunt niet van je kind verwachten dat ze op een feest, waarschijnlijk zonder volwassen supervisie, bestand is tegen de druk van vrienden en vriendinnen, zelfs al is ze heel verstandig, en maak je afspraken van tevoren. De onderlinge druk van jongeren kan enorm zijn.

Ina Koning houdt zich als universitair docent jeugdstudies aan de Universiteit Utrecht bezig met de invloed van ouders op middelengebruik van jongeren.

„Ik zou heel open mijn zorgen uitspreken bij uw dochter: ‘Dit is echt gevaarlijk spul en het is ook nog eens illegaal. Ik weet dat het moeilijk wordt daar, en daar wil ik jou als vader tegen beschermen, daarom mag je niet gaan.’

„Zijn alle ouders op de hoogte wat daar gebeurt? U zou eigenlijk contact met hen moeten zoeken, zeker met de ouders van het kind dat het feest geeft. Maar dat kan alleen met toestemming van uw dochter.

„We willen als ouders graag tolerant zijn, maar kinderen willen die begrenzing; het feit dat uw dochter het met u bespreekt laat al zien dat ze die begrenzing zoekt. En als zij kan zeggen: ‘Ik mag niet van mijn stomme ouders’ behoudt ze in de vriendengroep haar credits.

„Als kinderen ouder worden, kunt u ze niet meer thuishouden, dan kunt u alleen nog het gesprek blijven aangaan, en uw eigen standpunten blijven benadrukken. Maar nu vraagt u te veel van een 14-jarige.”

Doordringen van ernst

Bas Levering: „Onze kinderen moeten zelf leren grenzen te stellen, maar we moeten ze daar wel bij helpen. Dit is geen gelegenheid waar u uw 14-jarige dochter met open ogen naartoe kunt laten gaan. Bingedrinken waarbij iemand in het ziekenhuis belandt, harddrugs. Zijn er na het vorige feestje helemaal geen vragen gesteld? Dan neem je toch als ouders onmiddellijk contact met elkaar op!

Bas Levering is hoofdredacteur van Pedagogiek in Praktijk.

„Tegen een 14-jarige zeg je niet zonder meer ‘nee’, die probeer je van de ernst van de situatie te doordringen. Daarvoor zijn heel goede argumenten beschikbaar. Dat alcohol destructief is voor jonge hersenen in de groei, dat hoe later je begint, hoe kleiner de kans is op verslaving. Dat de overheid alcohol in de publieke ruimte niet voor niets tot 18 jaar verboden heeft. Dat u zich zorgen maakt dat kinderen al heel jong kennismaken met zware, verslavende middelen om in gezelschap iets te durven. Een drug die jonge lichamen opjaagt, zodat ze de vermoeidheid niet voelen.

„Als ik u was, zou ik voor welk feest dan ook vanaf nu eerst de andere ouders benaderen: hoe zit het met volwassen supervisie, met middelengebruik? Doe dat vooral vooraf. Roelof Broekman heeft in zijn waargebeurde boek Partycrash laten zien dat als je ouders achteraf probeert aan te spreken, je vaak van een koude kermis thuiskomt.”