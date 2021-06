Madeleine van Toorenburg kandidaat-gedeputeerde voor CDA in Limburg

Madeleine van Toorenburg (CDA) behoort tot de kandidaten voor het nieuwe college van Gedeputeerde Staten van Limburg. Dat meldt dagblad De Limburger. De kandidatuur is opmerkelijk, omdat de christendemocraten eerst wel en later geen deel wilden uitmaken van de coalitie.

Van Toorenburg wilde het bericht dinsdagochtend nog niet bevestigen, maar ontkende het ook niet. „De commissaris van de koning komt om twaalf uur met een mededeling. Laten we daar maar op wachten.”

De jurist Van Toorenburg (53) stopte na de afgelopen verkiezingen als Tweede Kamerlid. Ze maakte veertien jaar deel uit van de landelijke volksvertegenwoordiging. Van Toorenburg, geboren in Den Haag, heeft geen Limburgse achtergrond.

Commotie

De provincie Limburg heeft nieuwe bestuurders nodig vanwege de crisis, die ontstond na een NRC-publicatie over landschapsorganisatie IKL en haar directeur, voormalig CDA-gedeputeerde Herman Vrehen. Tijdens de commotie die daarover ontstond vertrokken alle zeven gedeputeerden én de commissaris van de koning.

Naast Van Toorenburg zijn in Limburg nog vijf anderen kandidaat om gedeputeerde te worden. Van hen hebben vier een achtergrond als wethouder: Stephan Satijn (VVD, Venlo), Geert Gabriëls (GroenLinks, Weert), Ad Roest (Lokaal Limburg) en Lia Roefs (PvdA, Bergen). Laatstgenoemde was van 2004 tot 2010 ook Tweede Kamerlid voor de sociaal- democraten. Maarten van Gaans (D66) is op dit moment politiek adviseur van de Tweede Kamerfractie van D66. Zittende Statenleden of oud-gedeputeerden waren bij voorbaat uitgesloten van een post.

‘Kampioen taxiritten’

De kandidatuur van de liberaal Satijn is opmerkelijk. Zijn partijgenoot, waarnemend commissaris van de koning Johan Remkes, liet eerder weten dat dubbelfuncties van gedeputeerden niet wenselijk zijn. Satijn was enkele jaren geleden tegelijkertijd wethouder van Economische Zaken in Venlo en muntmeester bij de Koninklijke Nederlandse Munt. Dat bedrijf is eigendom van de Heylen Group, die op dat moment zakendeed met de gemeente Venlo via wethouder Satijn. De VVD’er was, zo bleek uit onderzoek van de regionale omroep L1, als wethouder ook enkele jaren „kampioen taxiritten”. Alleen al in 2014 declareerde hij voor ruim negenduizend euro.

Remkes (VVD) is zelf kandidaat-gedeputeerden gaan werven, nadat eerder dit jaar de onderhandelingen voor een nieuw college stokten. Sinds april vormde Remkes in zijn eentje de GS. Hij zegt het onverantwoord te vinden als die situatie nog langer voortduurt.

Provinciale Staten van Limburg moeten nog instemmen met de benoeming van de voorgedragen gedeputeerden. Ze praten komende vrijdag over de kandidaten.

Minister Kajsa Ollongren (D66, Binnenlandse Zaken) bezoekt volgende week het provinciehuis in Maastricht om de profielschets voor Remkes’ opvolger in ontvangst te nemen. Die wordt naar verwachting dit najaar benoemd.

Dit bericht is geactualiseerd.