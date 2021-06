Kroongetuige Nabil B. beschikte over vertrouwelijke informatie van andere kroongetuigen tijdens zijn onderhandelingen met de staat over een deal om te verklaren over Ridouan Taghi. Dat blijkt volgens advocaten Christian Flokstra en Nico Meijering uit berichten die Nabil B. per telefoon vanuit zijn cel aan zijn partner verstuurde. De advocaten hebben de berichten de afgelopen weken ingezien en dinsdagmiddag ingebracht in de strafzaak Marengo.

In de berichten spreekt Nabil B. over de deal die het Openbaar Ministerie zou hebben gesloten met Fred Ros, kroongetuige in een strafzaak rond een serie moorden die tussen 2003 en 2006 zijn gepleegd in opdracht van Willem Holleeder en Dino Soerel. Volgens Nabil B. is met Ros 1,8 miljoen naar het buitenland vertrokken. Het zou gaan om een lening met nul procent rente die onder voorwaarden is verstrekt.

Of deze informatie klopt en hoe Nabil B. eraan komt, blijkt niet uit de berichten. Hij stelt wel dat een van zijn huidige advocaten, Onno de Jong, hem al eind 2017 heeft benaderd. „Hij wil heel graag mijn advocaat worden”, aldus Nabil B. De Jong is in ook de advocaat van kroongetuige Fred Ros. De Jong is uiteindelijk na de dood van Derk Wiersum aangezocht als advocaat van Nabil B. in het voorjaar 2020.

Denigrerend

Volgens Flokstra en Meijering, de advocaten van Mo Razzouki, een goede vriend van Nabil B., spreekt de kroongetuige denigrerend over het team getuigenbescherming, die voor bescherming moeten regelen: „ze moeten opkankeren” en „ik ga ze naaien”. Pikant is dat de berichten zijn gescreend op gevoelige informatie door het team getuigenbescherming en niet zijn verwijderd. Er is al enige tijd sprake van een gespannen verhouding tussen het team getuigenbescherming en de kroongetuige. Daarom weigert Nabil B. sinds enkele weken om nog vragen te beantwoorden als getuige in Marengo.

De twee telefoons waarover Nabil B. beschikte in zijn cel tijdens zijn onderhandelingen vormen een terugkerend thema tijdens Marengo, de strafzaak tegen Ridouan Taghi en zestien medeverdachten. Nabil B. heeft het gebruik van een Blackberry een tijdje verzwegen voor het OM en over het bezit van een iPhone heeft hij onder ede gelogen tegen de rechtbank. Later is die iPhone boven water gekomen; daarop werden 17.000 berichten gevonden.

Onderhandelen over geld

Uit de berichten valt ook op te maken dat Nabil B. over geld wil onderhandelen met het team getuigenbescherming. „Dit gaat de grootste zaak ooit worden, kwa liqui. Mogen we dan ook het maximale eruit halen?”, aldus Nabil B. Zijn toenmalige partner: „Ja, eerst 62828 jaar gaan discussiëren zodat iedereen hoofdpijn heeft. Wegtrappen en klaar? No way, helemaal uitzuigen. Tot de laatste cent.” Volgens Flokstra en Meijering zijn deze berichten verstuurd op 13 december 2017, circa twee weken voordat de deal tussen hem en het OM is ondertekend.

Het bericht is brisant. Formeel mag het OM niet onderhandelen met kroongetuigen. De enige gunst die een kroongetuige ontvangt in ruil voor verklaringen over zware georganiseerde misdaad is strafkorting en afspraken over het detentieregime.

Naast die strafkorting heeft een kroongetuige na het afsluiten van een deal wel recht op bescherming en beveiliging. Daarover wordt een aparte afspraak gemaakt met het team getuigenbescherming. Het betreft hier een geheime afspraak, die formeel niet valt onder de kroongetuigendeal.

Advocaat Onno de Jong wil niet reageren op de inhoud van de berichten van de kroongetuige.

