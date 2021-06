Komt er dan eindelijk een einde aan belastingparadijzen?

Lucratieve deals met de regering van Luxemburg, fiscalisten die dikke belastingkortingen bedingen, brievenbusmaatschappijen op de Bahama’s of in Amsterdam: multinationals doen al jaren hun uiterste best om zo min mogelijk belasting te betalen. En daar moet verandering in komen met een nieuwe, wereldwijde winstbelasting, zeiden de G7-landen begin juni. Dat wordt gezien als een historisch akkoord, want hoe belast je grote multinationals zodat je de welvaart eerlijker verdeelt? Gaat er nu echt iets veranderen?

Presentatie: Egbert Kalse

Productie: Felicia Alberding & Astrid Cornelisse

Montage: Felicia Alberding

Gasten: Stijn Bronzwaer & Mark Beunderman

Privacy Policy and California Privacy Notice.