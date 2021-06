Kiki Bertens uitgeschakeld op Wimbledon in eerste ronde

Tennisser Kiki Bertens is bij haar laatste deelname aan Wimbledon al in de eerste ronde uitgeschakeld. De Nederlandse verloor in twee sets van Marta Kostjoek, een 18-jarig talent uit Oekraïne: 3-6 4-6.

De voormalig nummer 4 van de wereld, die in haar carrière tien toernooien won, maakte onlangs bekend dat ze na dit seizoen stopt met proftennis. Ze doet nog wel mee aan de Olympische Spelen in Tokio.

Bij de mannen heeft tennisser Roger Federer de tweede ronde bereikt van het tennistoernooi. De achtvoudig winnaar van het grand slam in Londen kreeg de zege min of meer in de schoot geworpen, omdat zijn Franse tegenstander Adrian Mannarino na de vierde set opgaf met een blessure. De stand was toen 2-2 in sets. (ANP)