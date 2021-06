Kamer wil dat ‘fout’ slachthuis Epe direct wordt gesloten

Een ruime Kamermeerderheid wil dat slachthuis Gosschalk in het Gelderse Epe, waarover maandag video’s van dierenmishandeling naar buiten kwamen, zo snel mogelijk wordt gesloten. Onder meer D66, CDA, VVD, PVV, PvdD, PvdA, SP en GroenLinks vragen demissionair minister van Landbouw Carola Schouten (ChristenUnie) tot sluiting over te gaan. D66-Kamerlid Tjeerd de Groot zette het onderwerp dinsdag tijdens het Vragenuurtje op de agenda.

Nog deze week gaat Schouten in overleg met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) om te kijken wat de mogelijkheden zijn, zo zegde haar plaatsvervanger Wouter Koolmees (Sociale Zaken, D66) toe. De landbouwminister is op dit moment in Luxemburg voor Europees overleg. Gisteren liet Schouten al weten de beelden „schokkend” en er „buikpijn” van te krijgen.

Op de video’s was onder meer te zien hoe varkens door medewerkers van vleesverwerker Gosschalk werden geslagen met peddels en stroomstoten kregen toegediend. De beelden waren gemaakt door een lid van actiegroep Varkens in Nood, dat enkele weken undercover bij het slachthuis werkte. Slachthuis Gosschalk werd naar aanleiding van de beelden door de NVWA onder verscherpt toezicht geplaatst. Het was niet de eerste keer dat het bedrijf in Epe in de fout ging; het kreeg al eerder berispingen van de NVWA en stond al onder permanent toezicht.