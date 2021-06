Haarlemmermeer wil nu toch geen ‘debiele kreeft’ van Tom Claassen

Zijn sculptuur IDA had een „schijteknettergoed kunstwerk” kunnen worden, zegt beeldhouwer Tom Claassen. Hij ontwierp een enorm fantasiewezen, een „debiele kreeft” van glanzend gepolijst staal van 27 meter lang, 17 meter breed en 16 meter hoog. Toeristen die op Schiphol landen hadden zich al vanuit de lucht kunnen vergapen aan dit megakunstwerk voor Park 21, het landschapspark in aanleg langs de A4 bij Hoofddorp.

Diverse wethouders van de gemeente Haarlemmermeer accordeerden het beeld, de gemeente gaf al 200.000 euro uit aan voorbereidingskosten, en de begrote zes ton voor de realisatie is de afgelopen vijf jaar bijeen gespaard. Maar te elfder ure wil het college van burgemeester en wethouders de realisatie stopzetten.

In een brief aan de raadsleden geeft burgemeester Marianne Schuurmans-Wijdeven (VVD) daarvoor drie argumenten. De fundering voor het kunstwerk vergt een extra investering van 150.000 euro. De gemeente moet bezuinigingen. En ook het „verminderde positieve sentiment” in de raad zorgt ervoor dat „de productie van het kunstwerk niet langer een haalbare ambitie is”. Als de raad donderdag instemt met het voornemen is IDA van de baan.

Kunstkenners

Een groep van twintig kunstkenners met onder anderen oud-Rijksmuseumdirecteur Wim Pijbes riep de gemeentepolitici vrijdag in een open brief op om moed te tonen en de plannen voor het beeld door te zetten: „Wij kennen de weerstand die kunstwerken kunnen oproepen. Maar alleen met volharding wordt recht gedaan aan de kracht van kunst.”

De kenners noemen IDA „een bijzonder, fantasievol, aantrekkelijk, raadselachtig, nieuwsgierig makend beeld van een gerenommeerd kunstenaar die wereldwijd opdrachten krijgt”. De potentie van het kunstwerk voor de ontwikkeling van het gebied is bovendien groot, staat in de open brief.

Daar denkt met name de lokale partij Forza! Haarlemmermeer (in 2003 opgericht als Fortuynistische Oproep tot een Realistische Zakelijke Aanpak) anders over. De partij maakt al jaren stemming tegen het voorgenomen kunstwerk. Forza!-raadslid Michel van Dijk noemt kunst „een uitingsvorm van beschaafdheid”. Maar IDA vindt hij „vreselijk lelijk”. „En dat vindt bijna iedereen, op de happy few na. Laat zij er dan voor betalen. De gemeente heeft geen geld om het gras te maaien of de bruggen te onderhouden.”

Nieuwe politieke werkelijkheid

De politiek gaat niet over mooi of lelijk, zegt verantwoordelijk wethouder Marja Ruigrok (Cultuur, VVD). Persoonlijk is zij overtuigd van de iconische waarde van IDA, schreef ze de kunstenaar. Maar de „nieuwe politieke werkelijkheid” noopt het college tot bezuinigingen van in totaal 15 miljoen, zegt ze. „Het gaat er niet om wat ik persoonlijk graag zou willen.”

Emilie Feij, als extern gemeente-adviseur vanaf de eerste dag bij het project betrokken, is kritisch op haar opdrachtgever. Na twee ton aan voorbereidingskosten zo’n groot project afblazen noemt ze „verspilling van gemeenschapsgeld” en een voorbeeld van „onbetrouwbaar opdrachtgeverschap”. Wethouder Ruigrok zegt desgevraagd dat zoveel geld uitgeven voor een niet gemaakt kunstwerk „inderdaad moeilijk te accepteren” is. Van slecht opdrachtgeverschap is volgens haar geen sprake.

Tom Claassen, bekend van onder meer zijn grote betonnen olifanten langs de A6 bij Almere, bedankte voor een uitleggesprek met de wethouder. „Als de gemeente iets anders wil, dan zeggen wij houdoe.” De kunstenaar noemt het afbestellen van zijn beeld een teken van „het nieuwe keurig in dit land”. Overheden willen geen buitensporigheden meer, zegt Claassen, en verstrekken steeds minder opdrachten voor kunstwerken in de openbare ruimte. Zich daarover druk maken, lukt hem niet. „Boos worden is niet mijn stijl.”