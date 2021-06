Griekse politie vindt schilderijen van Mondriaan en Picasso na 9 jaar terug

De Griekse politie heeft schilderijen van de kunstenaars Piet Mondriaan en Pablo Picasso na negen jaar teruggevonden. De werken waren gestolen uit een museum in de Griekse hoofdstad Athene. Volgens lokale media heeft de politie een verdachte aangehouden. Van de Nederlandse kunstenaar Mondriaan werd het olieverfschilderij Molen (gemaakt in 1905) geconfisqueerd. De dieven hadden het diezelfde avond voorzien op Picasso’s Cabeza de mujer en een schets van de Italiaanse kunstenaar Guglielmo Caccia.

De werken zijn teruggevonden in Keatea, ten zuiden van Athene. Ze lagen verstopt in het huis van een 49-jarige man, die daarop is aangehouden. Hij zou de politie zelf hebben verteld dat ze daar verstopt lagen. Onbekend is of de schilderijen nog in goede staat zijn; daarover heeft de politie niets naar buiten gebracht. Naar verwachting is er dinsdag een persconferentie over de vondst. Eerder zijn twee mannen veroordeeld voor de roof, maar de politie heeft het brein achter de actie nooit weten te traceren.

Balkon

De dieven hebben de exemplaren ontvreemd nadat ze een balkondeur aan de achterkant van het museum hadden opengebroken. Eerder hadden ze het alarm verschillende keren laten loeien op andere plekken, waardoor de bewakers in de war raakten. Via de balkondeur kwamen ze binnen in het museum en sneden ze de schilderijen uit de lijst.

Het schilderij van Picasso, een portret van een vrouw in de voor hem kenmerkende kubistische stijl, werd in 1949 door de kunstenaar zelf aan het museum geschonken. Hij wilde Griekenland daarmee eren voor het verzet van het Zuid-Europese land tegen de opmars van nazi-Duitsland.