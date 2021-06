Gezondheidsraad: stel vaccins ook beschikbaar voor 12- tot 17-jarigen

Alle 12- tot en met 17-jarigen die dat willen, zouden gevaccineerd moeten kunnen worden met het BioNtech/Pfizer-vaccin. Dat schrijft de Gezondheidsraad dinsdag in een advies aan demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA), op basis van „een uitgebreide ethische en juridische afweging”. Vaccineren van adolescenten zou „directe en indirecte gezondheidswinst” opleveren en bijdragen aan het afremmen van de epidemie.

Zo vermindert een inenting bij tieners de kans op ziekte als gevolg van het coronavirus, aldus de raad. Want hoewel Covid-19 bij kinderen en adolescenten doorgaans mild verloopt, kan het in zeldzame gevallen leiden tot ernstige ontstekingsreacties of een langdurige nasleep (long-Covid).

Naast directe gezondheidswinst, kan vaccineren volgens de instantie ook indirect voordelig zijn voor adolescenten. Als een tiener niet wordt besmet met het coronavirus, kan hij of zij het virus vanzelfsprekend ook niet overdragen aan anderen. Hierdoor neemt de kans op een nieuwe besmettingsgolf af, evenals op de beperkende overheidsmaatregelen die eventueel daarop zouden volgen. Zo kan mogelijk worden voorkomen dat de scholen opnieuw de deuren moeten sluiten.

Hele samenleving

Het inenten van adolescenten is bovendien niet alleen voor de tieners zelf voordelig, maar voor de gehele samenleving, zo staat in het advies. Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) kan vaccinatie van deze groep bijdragen aan het indammen van een mogelijke opleving van het coronavirus in de winter en op die manier ook de kans verkleinen dat volwassenen ziek worden.

Toch biedt het vaccineren van deze tieners volgens de raad niet louter voordelen. Het BioNTech/Pfizer-vaccin kan, net als alle geneesmiddelen, bijwerkingen geven. De meeste van deze bijwerkingen zijn „matig van ernst” en verdwijnen na enkele dagen. Maar vanuit het buitenland zijn er ook aanwijzingen dat het vaccin bij tieners en jongvolwassenen kan leiden tot een ontsteking van de hartspier (myocarditis) of een ontsteking van het hartzakje (pericarditis). Het EMA onderzoekt die mogelijke verbanden. Deze aandoeningen komen overigens ook voor bij een infectie met het coronavirus zelf en zijn voor de Gezondheidsraad onvoldoende reden om vaccinatie bij 12- tot en met 17-jarigen af te raden.

Het BioNTech/Pfizer-vaccin is eind mei door het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) goedgekeurd voor het prikken van mensen vanaf twaalf jaar. De Jonge vroeg de raad te onderzoeken of dat ook wenselijk is. Eerder adviseerde de instantie al om 12- tot en met 17-jarigen met een medisch risico te vaccineren, dinsdag klinkt datzelfde advies voor gezonde kinderen van die leeftijden.

