Gegevens van 700 miljoen LinkedIn-gebruikers te koop aangeboden

De gegevens van zo’n 700 miljoen LinkedIn-gebruikers lijken te zijn gelekt. Technologiewebsite PrivacySharks schrijft dat een dataset met de gelekte gegevens te koop aangeboden is op een hackersforum. De website heeft van de verkoper gegevens van een miljoen gebruikers gekregen en kan bevestigen dat het gaat om informatie als e-mailadressen, namen en telefoonnummers.

Daarmee lijken opnieuw gegevens van vele honderden miljoenen gebruikers van het zakelijke sociale netwerk op straat te liggen. In april dit jaar werden al gegevens van 500 miljoen LinkedIn-gebruikers te koop aangeboden. Hackers gebruikten toen ‘scraping’ - het automatisch verzamelen en bewaren van openbare informatie digitale informatie - om gegevens van te verkrijgen. Het is niet bekend of die gegevens ook onderdeel zijn van de nieuw gevonden dataset.

Een eerste reactie van LinkedIn aan PrivacySharks bevestigt dat de nieuwe dataset in ieder geval deels door scraping tot stand gekomen is. „We onderzoeken deze zaak nog steeds, maar een eerste analyse wijst erop dat de dataset informatie bevat die door scraping van LinkedIn verkregen zijn, aangevuld met data van andere bronnen”, laat een woordvoerder weten. Van een hack is volgens het sociale netwerk geen sprake, wel schendt het scrapen de gebruikersvoorwaarden van LinkedIn.

Hoewel het in dit geval niet om gevoelige creditcardgegevens of wachtwoorden gaat, worden dergelijke grote datasets actief verhandeld door cybercriminelen. Zij proberen daar bijvoorbeeld spam- of phishingcampagnes effectiever mee te maken, door ze bijvoorbeeld persoonsgerichter te maken.

