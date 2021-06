Frank de Boer stapt op als bondscoach Oranje na mislukt EK

Frank de Boer is niet langer bondscoach van het Nederlands elftal. Voetbalbond KNVB laat dinsdag in een verklaring weten dat De Boer niet verder wil als bondscoach. Zelf wilde hij na het debacle tegen Tsjechië van zondag nog niet ingaan op de vraag of hij zijn functie zou neerleggen, en dat eerst rustig overdenken. In Zeist werd daarentegen niet afgewacht en moest De Boer dinsdag verschijnen voor topoverleg over zijn toekomst.

„Vooruitlopend op de evaluatie heb ik besloten niet verder te gaan als bondscoach. De doelstelling is niet gehaald, dat is duidelijk”, aldus De Boer in een reactie op de site van de KNVB. „Toen ik in 2020 benaderd werd om bondscoach te worden vond ik het een eer en een uitdaging, maar ik was me ook bewust van de druk die er meteen vanaf mijn aanstelling op zou komen te liggen. Die druk neemt nu alleen maar toe, en dat is geen gezonde situatie voor mij, noch voor de selectie in aanloop naar zo’n belangrijke wedstrijd voor het Nederlands voetbal op weg naar WK-kwalificatie.”

De KNVB moet nu op zoek naar een nieuwe bondscoach voor de kwalificatie voor het WK 2022 in Qatar, waarin Nederland tweede staat achter Turkije. Op 1 september staat een uitwedstrijd tegen Noorwegen op het programma.

Rommelige EK-voorbereiding

De Boer werd vorig najaar aangesteld als opvolger van Ronald Koeman, die de overstap maakte naar FC Barcelona. De voorbereiding naar het nog lopende EK verliep allesbehalve vlekkeloos, waarbij de besluiten van De Boer steeds vaker als vanzelf omstreden werden. Met name de beslissing om met vijf verdedigers te gaan spelen - waarmee het oer-Nederlandse spelsysteem van vier verdedigers sneuvelde - was het mikpunt van kritiek. Verder viel De Boer op door zijn ongelukkige media-optredens. Hij haalde namen van spelers door elkaar, en gaf een verkeerd beeld van de manier waarop hij de afvallers voor de EK-selectie liet had weten dat ze niet meegingen. Zo kreeg aanvaller Anwar El Ghazi een app-berichtje en niet, zoals De Boer zelf zei, een persoonlijk telefoontje met de teleurstellende mededeling. Zijn last-minute keuze voor Wout Weghorst in plaats van Ryan Babel, die alle kwalificatieduels meemaakte, zorgde eveneens voor opgetrokken wenkbrauwen.

In de poulefase van het EK leek de sfeer rondom De Boer wat te kantelen na overwinningen op de relatief zwakkere landen Oekraïne, Oostenrijk en Noord-Macedonië. Maar in de achtste finale tegen Tsjechië ging het Nederlands elftal zonder een enkel schot op doel met 2-0 onderuit. De Boer kreeg veel kritiek na het wisselen van de dynamische Donyell Malen voor Quincy Promes, die veel minder gevaar bracht. Ook het ogenschijnlijk ontbreken van een noodplan om de nummer veertig van de wereld te bestrijden, werd De Boer naderhand aangerekend.