EU-Rekenkamer: luchtvaartmaatschappijen en overheden lieten passagiers bij pandemie in de kou staan

Europese luchtvaartmaatschappijen en nationale overheden hebben vorig jaar tijdens de pandemie miljoenen passagiers in de kou laten staan.

Dat stelt de Europese Rekenkamer dinsdag in een verslag over de rechten van luchtvaartpassagiers tijdens de pandemie. Volgens de Rekenkamer, een onafhankelijk orgaan dat EU-financiën controleert en zegt op te komen voor Europese belastingbetalers, zijn de rechten van passagiers niet beschermd tijdens de coronacrisis.

Luchtvaartmaatschappijen dwongen passagiers tegoedbonnen te accepteren als hun vluchten werden geannuleerd, maar dergelijke vouchers aan consumenten opdringen mag niet in de EU. Zij moeten binnen een week hun geld terugkrijgen. Overheden op hun beurt hadden de compensatie van gedupeerde passagiers moeten verbinden aan de staatssteun aan de luchtvaart. Dat is in geen enkel land in de Europese Unie gebeurd.

„Terwijl alles in het werk is gesteld om luchtvaartmaatschappijen en organisatoren van pakketreizen te steunen, is er veel te weinig gedaan om de rechten van miljoenen mensen in de EU te beschermen”, aldus Annemie Turtelboom, het lid van de Europese Rekenkamer dat verantwoordelijk is voor het verslag.

De bescherming van luchtvaartpassagiers is een paradepaardje van de EU. De Unie is trots op de wetgeving die bepaalt dat reizigers die een vlucht hebben geboekt binnen zeven dagen hun geld terug moeten krijgen. Wie een pakketreis (vlucht en accommodatie) heeft geboekt moet binnen veertien dagen zijn geld terugkrijgen. Dat EU-lidstaten vorig jaar reizigers onvoldoende hebben beschermd en dat niet in heel Europa dezelfde regels zijn gevolgd is kwalijk, stelt Turtelboom. „Dit is een succesverhaal dat uit elkaar valt.”

Aantal gedupeerden onduidelijk

De Rekenkamer vermoedt dat vele duizenden passagiers (nog) geen geld terug hebben gekregen omdat hun vlucht werd geannuleerd, maar hoeveel gedupeerden het betreft is niet duidelijk. In het verslag van dinsdag hekelt de Rekenkamer het gebrek aan medewerking van veel bedrijven. Die zeggen vaak dat het aantal (gedupeerde) reizigers bedrijfsgevoelige informatie is.

Alleen in Portugal kreeg de Europese toezichthouder enig inzicht in de situatie. Van alle in 2020 geannuleerde tickets was aan het eind van het jaar 40 procent nog niet terugbetaald aan Portugese passagiers. Dat gaat om 2,2 miljoen tickets. Ongeveer 120.000 luchtvaartpassagiers hebben een klacht ingediend bij de Portugese toezichthouder.

In Nederland kwamen de afgelopen maanden ook duizenden klachten binnen bij de Consumentenbond, over luchtvaartmaatschappijen, ticketsites en touroperators. „Dat is het topje van de ijsberg”, denkt een woordvoerder van de consumentenorganisatie. De bond ontving veel klachten over intermediairs zoals onlineticketshops. Passagiers stellen dat sites en luchtvaartmaatschappijen naar elkaar wijzen als het gaat om restitutie van betaalde, maar niet uitgevoerde vluchten.

Onder meer Nederland nam maatregelen om luchtvaartmaatschappijen te ontslaan van hun normale verplichting

In het verslag van de Rekenkamer staat een voorbeeld van de Franse passagier Nicolas die al een jaar wacht op restitutie van zijn bij een website geboekte vlucht naar het Franse eiland Réunion. Uit het verslag: „Passagiers die hun tickets niet rechtstreeks hadden geboekt bij een luchtvaartmaatschappij moesten nóg harder vechten om hun geld terug te krijgen.”

Volgens de Rekenkamer liepen veel passagiers in de eerste maanden van de crisis geld mis waar ze recht op hadden. „Dit gebeurde zelfs met instemming van lidstaten”, meldt het verslag. „Vijftien landen waaronder Nederland, Frankrijk en België stelden buitengewone maatregelen vast om luchtvaartmaatschappijen en organisatoren van pakketreizen te ontslaan van hun normale verplichting om passagiers terug te betalen.”

Dat deed onder andere minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat, VVD) in het begin van de coronacrisis. Van haar mochten luchtvaartmaatschappijen passagiers automatisch een voucher geven. Van Nieuwenhuizen bepaalde dat de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) niet hoefde op te treden tegen luchtvaartbedrijven.

Na kritiek van onder meer de Europese Commissie en consumentenorganisaties trok Van Nieuwenhuizen haar voornemen in. Zij ging toch ingrijpen als luchtvaartmaatschappijen weigerden hun klanten terug te betalen bij een geannuleerde vlucht. Tot 1 oktober 2020 gold nog een terugbetaaltermijn van zestig dagen, sindsdien hanteert de ILT weer de Europese norm van zeven dagen.

Razendsnelle hulp aan carriers

In het verslag wijst de Europese Rekenkamer op het grote verschil tussen de compensatie van passagiers die traag op gang kwam, en de hulp aan luchtvaartmaatschappijen die razendsnel was geregeld. „In recordtempo” kregen Europese maatschappijen bijna 35 miljard euro toegezegd. Air France-KLM ontving 11 miljard euro, Lufthansa 6 miljard, TUI, TAP en SAS ieder meer dan 1 miljard euro.

De Rekenkamer schrijft: „De lidstaten stelden de toekenning van steun aan luchtvaartmaatschappijen niet expliciet afhankelijk van de terugbetalen aan passagiers, hoewel de Commissie binnen haar beperkte mogelijkheden op het gebied van passagiersrechten duidelijk had gemaakt dat ze dat wel konden doen.”

Annemie Turtelboom benadrukte dinsdag in een toelichting dat de Rekenkamer rekening heeft gehouden met de grote financiële problemen die de luchtvaartmaatschappijen zeker in het begin van de coronacrisis hadden. „Uiteraard wilden wij niet dat die failliet zouden gaan. Maar door vouchers uit te geven waren de passagiers zo de bankiers van de luchtvaartbedrijven.”

De Europese Rekenkamer heeft zijn rapport dinsdag aangeboden aan het Europees Parlement en de Raad van de EU. Het is aan het Europarlement en de Commissie in hoeverre zijn de aanbevelingen van de Rekenkamer overneemt. Een van de suggesties in het rapport is het instellen van een garantiefonds voor luchtvaartpassagiers. Minister Van Nieuwenhuizen stuurde maandag een onderzoek voor zo’n fonds naar de Tweede Kamer. Dat zou binnen vijf jaar moeten groeien naar een fonds van 140 miljoen euro. Voor 1 euro per ticket zouden passagiers beschermd moeten zijn tegen het faillissement van hun luchtvaartmaatschappij.