Coke en cash ligt tussen de tuinders van De Kwakel

De hoge heg van cipressen staat er keurig gesnoeid bij. Voor het witte rolluik van de garage wachten drie kliko’s om aan de straat gezet te worden. En tussen het slaapkamerraam van het vrijstaande huis klemt een vlaggetjesslinger van Oranje. De Hoofdweg in het Noord-Hollandse De Kwakel is al sinds jaar en dag het domein van de plantenkwekers en hun kassen.

Maar tegenwoordig weten ook Zuid-Amerikanen het dorp nabij Aalsmeer te vinden. Dinsdag maakte de politie Amsterdam bekend dat in het vrijstaande huis 2.993 kilo cocaïne en 11,3 miljoen euro cash is gevonden: „één van de grootste drugsvangsten in de geschiedenis binnen de politie Amsterdam”. Volgens de politie is de partij drugs goed voor een straatwaarde van 195 miljoen euro.

Het gaat ook om een van de grootste geldvondsten ooit. Op politiefoto’s zijn negen zwarte sporttassen te zien die uitpuilen van gebundelde stapels van 50, 200 en 500 euro. Alleen in Eindhoven werd in juli 2020 meer gevonden: 12,5 miljoen euro.

Latijns-Amerikanen naar Europa

De recherche heeft „sterke aanwijzingen” dat de drugs direct te linken zijn aan Latijns-Amerikanen. De vondst lijkt daarmee een illustratie van een belangrijke criminele ontwikkeling die de laatste tijd in opsporingskringen wordt gezien: dat Latijns-Amerikaanse drugsbendes ervoor kiezen hun drugs zelf naar Europa te brengen om hier te verhandelen. Dat is veel lucratiever. Verkopen zij hun cocaïne in Ecuador of Colombia aan Europese criminelen, dan ontvangen ze daarvoor zo’n 8.000 euro per kilo. In Europa ongeveer het drievoudige.

Dat zij Nederland als bestemming kiezen en gebruikmaken van opslaghuizen als in De Kwakel is omdat Nederland dienst doet als distributieland voor de Europese cocaïnehandel. Cocaïne die via de havens van Rotterdam, Antwerpen en Hamburg in zeecontainers Europa wordt binnengesmokkeld, wordt vaak via Nederland weer doorverkocht aan criminele bendes die zorgen voor de smokkel naar de rest van Europa. Zo werd in februari in Antwerpen en Hamburg 23.000 kilo cocaïne aangetroffen – een Europees record – met dezelfde Nederlandse bestemming.

Latijns-Amerikaanse verdachten duiken in Nederland bovendien steeds vaker op bij grote drugsonderzoeken naar cocaïnesmokkel. Ook wordt in Nederland via de ‘Mexicaanse methode’ het zwaar verslavende crystal meth geproduceerd. Vorig jaar werden dertien Colombianen aangehouden bij een cocaïnewasserij in het Drentse Nijeveen. In het lab kon dagelijks voor vele miljoenen aan cocaïne worden gescheiden van materialen als karton, plastic en kokospulp waarmee de drugs werden vermengd om smokkel te vergemakkelijken.

Bouwbedrijf in Mexico

Bij de politie-inval in De Kwakel, die vorige week donderdag plaatsvond maar dinsdag bekend werd gemaakt, is een 54-jarige man gearresteerd. Volgens De Telegraaf gaat het om ondernemer Mike S. Diens naam is ook te lezen op post bij het huis in De Kwakel. S. is geen Colombiaan, maar een Surinaamse Nederlander. In een interview met een blad voor Ajax-supporters zegt hij een bouwbedrijf in Mexico te hebben en regelmatig heen en weer te pendelen.

Naast drugs en geld trof de politie in zijn huis ook zes vuurwapens, munitie en dempers aan. Voor mensen in de omgeving is het een grote verrassing. Een werknemer van een nabijgelegen bedrijf, die anoniem wil blijven, rijdt dagelijks langs het huis en zag nooit iets bijzonders. „Tot er opeens ingepakte mannen met grote geweren van de politie naar binnen gingen.”