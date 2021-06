Bestuurder Peter Elbers van Limburgse omroep L1 op non-actief

Bestuurder Peter Elbers van de Limburgse regionale omroep L1 is op non-actief gezet door de raad van commissarissen (RvC). Dat meldt platform 1Limburg, dat onder L1 valt, dinsdag. De situatie bij de omroep is al sinds de benoeming van Elbers vorig jaar gespannen. Het voltallige personeel stuurde begin dit jaar een brandbrief over de „onhoudbare situatie op de werkvloer”. De directe aanleiding voor het juist nu op non-actief stellen van Elbers is onduidelijk.

De RvC gaat in gesprek met Elbers over zijn toekomst bij de organisatie. De taken van Elbers worden overgenomen door medebestuurder Job van der Have en leden van het managementteam. De RvC buigt zich de komende tijd ook, in overleg met de ondernemingsraad, over de toekomstige bestuurssamenstelling van Stichting Omroep Limburg, de zendmachtiginghouder van L1.

Het personeel van de omroep schreef in januari in de brandbrief over de „autoritaire” Elbers en de RvC. De werknemers verweten de bestuurder een „gebrek aan verbindende initiatieven”. Zo zou hij informele contacten op de werkvloer mijden. Medewerkers gaven aan zich onveilig te voelen en eisten zo snel mogelijk een oplossing.

De RvC stapte in april naar de Ondernemingskamer van het Amsterdamse gerechtshof met de kwestie. Daar spraken advocaten van Elbers over een „karaktermoord”. De Ondernemingskamer besloot dat er een onderzoek moest komen naar het beleid en de gang van zaken bij L1. Ook moest er een tweede bestuurder naast Elbers komen en een vierde lid van de RvC.

