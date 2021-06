Arantxa Rus verliest in 49 minuten van Sakkari op Wimbledon

Het is de Nederlandse tennisster Arantxa Rus niet gelukt voor een verrassing te zorgen in de openingsronde van Wimbledon. Ze was met 6-1 6-1 kansloos tegen de Griekse Maria Sakkari, de nummer 15 van de plaatsingslijst. De wedstrijd duurde slechts 49 minuten.

Rus had niets in te brengen tegen Sakkari, die het afmaakte met een lovegame. Ze benutte bij 5-1 in de tweede set haar derde wedstrijdpunt na een misser van de Nederlandse, de mondiale nummer 84. Een game eerder had Sakkari op de opslag van Rus al twee wedstrijdpunten onbenut gelaten.

De 30-jarige Rus kreeg geen enkel breakpoint en leverde zelf vijf keer haar servicegame in. De nummer 2 van Nederland wist zelfs geen punt te winnen op de eerste opslag van de sterk serverende Griekse, die zeven aces noteerde. Rus kwam tot 26 onnodige fouten en slechts 3 winners.

Sakkari (25) haalde begin deze maand de halve finales op Roland Garros. Ze verloor in Parijs met 9-7 in de derde set van de uiteindelijke winnares, de Tsjechische Barbora Krejcikova. Rus bleef ook op Roland Garros in de openingsronde steken.

Pattinama-Kerkhove

Rus maakte voor de vijfde keer haar opwachting in het hoofdtoernooi van Wimbledon. In 2012 haalde ze de derde ronde. Bij haar andere deelnames verloor ze in de eerste ronde.

Maandag bereikte Lesley Pattinama-Kerkhove wel de tweede ronde. Ze versloeg de Russin Svetlana Koeznetsova in twee sets. (ANP)