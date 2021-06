Amerikaanse rechter deelt toezichthouder gevoelige tik uit in zaak tegen Facebook

De Amerikaanse Federal Trade Commission (FTC) heeft maandagavond een gevoelige juridische nederlaag geleden in een mededingingszaak tegen Facebook. Een federale rechter verwierp de aanklacht die de markttoezichthouder had ingediend met de Amerikaanse justitie en een groot aantal staten; zij betichtten Facebook van machtsmisbruik als monopolist en wilden dat het bedrijf Instagram en WhatsApp zou verkopen. De zaak werd gezien als een belangrijke poging van Washington DC om grip te krijgen op grote techreuzen in Silicon Valley. Volgens de rechter was niet duidelijk omschreven wat de monopoliepositie van Facebook precies inhield; een „juridische tekortkoming” oordeelde de rechter.

De afwijzing geldt voor deze specifieke aanklacht, en dus niet voor de mededingingszaak als geheel. De FTC krijgt van de rechter nog dertig dagen de tijd om nieuwe aanklachten te formuleren. In een reactie laat de toezichthouder weten „zorgvuldig een nieuwe zienswijze te vormen, om te bepalen wat de beste vervolgoptie is.” Bij Facebook werd verheugd gereageerd op te uitspraak, en ook beleggers toonden hun opluchting: de beurswaarde van het aandeel piekte korte tijd boven de 1.000 miljard dollar.

In december spanden 48 staten en territoria, het Amerikaanse ministerie van Justitie en de FTC gezamenlijk een mededingingszaak aan tegen Facebook - dat zijn machtspositie zou misbruiken door als monopolist op te treden. Een van de verzoeken aan de rechter was om zich uit te spreken over het in hun ogen systematisch opkopen van concurrenten als Instagram en Whatsapp - met het uiteindelijke doel die te fuseren. Hierdoor zou de keuze voor sociale platforms voor consumenten beperkt zijn en zou het voor nieuwe ontwikkelaars nagenoeg onmogelijk worden om toe te treden tot de markt. Het was tot op heden de meest serieuze poging om de macht van Big Tech in te perken.