Zweedse premier Löfven dient ontslag in, hoopt op nieuwe coalitie

De Zweedse minister-president Stefan Löfven heeft maandag officieel zijn ontslag ingediend. In een persconferentie maakte hij bekend op zoek te willen naar een nieuwe coalitie, in de hoop nieuwe verkiezingen tijdens de coronapandemie te kunnen vermijden. Vorige week viel de minderheidsregering van Löfven, nadat een meerderheid van het parlement stemde voor een motie van wantrouwen tegen de premier.

Tot een nieuwe regering is gevormd, blijft de huidige regering demissionair. Löfven zei maandagochtend bereid te zijn om ook een nieuwe regering te leiden. De leider van de sociaal-democratische partij (S) is sinds 2014 premier van Zweden. Zijn demissionaire kabinet bestaat uit S en de Groenen, met gedoogsteun van de Centrumpartij, de Linkse Partij en de Liberalen. De komende tijd voert kamervoorzitter Andreas Norlén gesprekken met de verschillende partijen in een zoektocht naar een nieuwe regering.

Vorige week kwam de coalitie van Löfven onder vuur te liggen vanwege de plannen om huisbazen toe te staan markttarieven te vragen voor nieuwe appartementen. De Linkse Partij vreesde dat deze plannen ervoor zouden zorgen dat de kloof tussen arm en rijk zou vergroten en stemde mee met de motie van wantrouwen, die was ingediend door de rechtse partijen.