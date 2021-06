Zuid-Korea ontwikkelt eigen ‘Iron Dome’ tegen Noord-Koreaanse raketaanvallen

Zuid-Korea gaat een luchtafweersysteem bouwen dat Noord-Koreaanse raketten uit de lucht moet kunnen onderscheppen. Het Zuid-Koreaanse Defense Acquisition Program Administration (DAPA) meldt maandag dat de plannen met een prijskaartje van 2,89 biljoen won (2,14 miljard euro) zijn goedgekeurd. In 2035 moet de bouw van het systeem voltooid zijn. Volgens internationale persbureaus is het afweergeschut vergelijkbaar met de Israëlische ‘Iron Dome’.

Momenteel beschikt Zuid-Korea al over een zogeheten THAAD-afweergeschut, waarmee ballistische raketten uit de lucht kunnen worden gehaald. Met het nieuwe systeem moet het land ook tegen andere zware artillerie van Noord-Korea beschermd worden. Het afweersysteem wordt ontwikkeld met eigen technologieën, zo staat volgens persbureaus in een verklaring van DAPA: „het is bedoeld om onze belangrijkste faciliteiten, militaire- en veiligheidsinfrastructuur te beschermen.”

Reuters meldt dat de Noord-Koreaanse regering tot dusverre niet heeft gereageerd op de ontwikkelingen in het buurland. Noord-Korea zou de meeste van de 13.600 geweren en meerdere raketwerpers dicht bij de grens hebben neergezet, op hemelsbreed zo’n veertig kilometer afstand van de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul. Naast de bouw van een afweergeschut steekt Zuid-Korea de komende jaren ook geld in de aanschaf van straaljagers, onbemande vliegtuigen en helikopters.