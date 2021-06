Wie dient zich aan om te daten?

Dit Nederlands elftal is als een Tindermatch waar je nul verwachtingen van had, maar drie geweldige avonden mee beleefde. Het profiel zat vol alarmbellen. Matige beheersing van het Nederlands(e, welhaast heilige voetbalsysteem). Dorpsjongen met rappretenties. Schijnt zich niet te laten vaccineren. De reden dat je toch naar rechts had geswipet, waren die glimlach van Wijnaldum, de bravoure van Depay en dat oranje shirt waar je toch altijd weer voor valt.

De eerste date was spectaculair, Oekraïne kreeg alle hoeken van het veld te zien, maar ook de ruimte om zichzelf te zijn. Het stoute stieren van Dumfries en de openhartige kwestsbaarheid van Blind, smolten je hart. Oostenrijk dan, een degelijker avond vol serieuze verhandelingen én bewegingen van Frenkie de Jong die veel beloofden voor op de dansvloer en daarna. Toen nog een frivool tussendoortje tegen Noord-Macedonië. Dit kon bijna niet meer misgaan.

Maar dan, tijdens het eerste afspraakje buiten de Arena, blijk je opeens uit te gaan met de meest labbekakkerige zak van het toernooi. Geen greintje gevoel of ambitie. Nog losse handjes ook. Een affairette om heel snel te vergeten.

Wie dient zich nu aan om te daten? De Denen die zich na tegenslag weergaloos herpakten? De Italianen die zichzelf opnieuw hebben uitgevonden? Of het oude vertrouwde België nog een kans geven? Je zoekt immers geen land voor het leven, maar een leuke zomerflirt.

Emilie van Outeren