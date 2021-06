Volgend weekend moet het beter gaan met testen

Van de TT in Assen, het EK-duel Denemarken-Wales tot een feest in een uitverkocht poppodium Paradiso; bezoekers klaagden overal over Testen voor Toegang. Ze stonden vaak uren in de rij om een test te krijgen, moesten vervolgens lang wachten op het resultaat. En voor lang niet iedereen kwam dat op tijd.

Het teleurgestelde uitgaanspubliek werd vrijdag in de holst van de nacht op sommige plekken naar huis gestuurd. Elders voldeed een zelftest aan de deur ook, hoewel die normaliter te onbetrouwbaar wordt geacht. Jongeren gaven aan de toegangsbewijzen – in de vorm van een QR-code in de CoronaCheck-app – met elkaar te delen om alsnog binnen te komen. Eigenlijk dient een beveiliger het testbewijs te verifiëren aan de hand van een identiteitsbewijs.

Bij het EK-duel leidde het ontbreken van de testverklaringen ook tot problemen. Supporters zonder testbewijs werden doorverwezen naar een teststraat bij het stadion, maar ook zonder testuitslag ontvingen fans een groen bandje waarmee ze de Johan Cruijff Arena binnen konden komen.

Snel en veilig heropenen

Met het toegangstesten wil de overheid de samenleving sneller en veiliger heropenen. Na de test kan de anderhalve meter afstand losgelaten worden. Het kabinet zorgde voor een tijdelijke wet en de financiering, geraamd tussen de 500 en 700 miljoen euro. De uitvoering is in handen van stichting Open Nederland.

Een herhaling van afgelopen weekend moet voorkomen worden, schreef Tweede Kamerlid voor D66 Jan Paternotte op Twitter. „Juist nu meeste jonge Nederlanders niet volledig gevaccineerd zijn hebben we Testen voor Toegang nodig om clubs, theaters en festivals te openen. Komend weekend moet dit dus op orde zijn.”

Mensen moeten erop kunnen vertrouwen dat iedere aanwezige getest of gevaccineerd is, stelt Paternotte. Demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA) erkende maandag op Twitter al dat veel goed ging, „maar nog niet alles”.

„We kijken terug op een bewogen weekend”, constateerde Tom Middendorp, voormalig Commandant der Strijdkrachten en voorzitter van Open Nederland, maandag. Dit weekend lieten 227.000 mensen zich testen – het grootste deel voor het uitgaansleven. „De testaanbieders en hun teams hebben dit weekend alle zeilen bijgezet om iedereen op tijd hun testbewijs te sturen. Helaas was dit voor een kleine groep niet meer mogelijk en wij begrijpen heel goed dat mensen daar van balen.”

Zaterdag lieten zich 133.000 mensen testen, het hele weekend 227.000

Aanvankelijk zei de stichting dat de wachttijden bij de teststraten veroorzaakt werden door de drukte en „een vertraging in het IT-systeem”. Later wezen „onregelmatigheden” op „een hackpoging van buitenaf”.

Deze week voert de stichting „aanvullende stress-testen van de IT-systemen” uit. Ook gaan de testlocaties vanaf vrijdag langer open om aan de vraag te voldoen. De stichting heeft contact met de politie over de cyberaanval, maar wil er verder niet inhoudelijk op in gaan.