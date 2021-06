Vaccineren? ‘Je wordt een zombie, zeggen ze op TikTok’

Layaan Rabah (16), Fee Wansink (16) en Shahd Ahmed (17) op het Fortes Lyceum in Groningen. Foto Folkert Koelewijn/Goed Folk

„Als het kon, zou ik me nú laten vaccineren”, zegt Layaan Rabah (16). Als het aan haar lag zou iedereen zich gelijk laten prikken. „Wel wil ik graag Pfizer, daar heb ik de minste slechte dingen over gehoord.” Het viel haar op hoeveel berichten tégen vaccineren ze tegenkwam op Instagram en TikTok. „Daarin zeggen ze dan dat je een zombie wordt.”

Heel raar, vinden ook klasgenoten Fee Wansink (16) en Shahd Ahmed (17). „Bij ons in de klas zit een meisje dat zegt dat je een robot wordt als je je laat vaccineren”, zegt Ahmed. „Iets met chips in je hersenen.” De twee andere meiden schudden hun hoofd.

Op het Fortes Lyceum in Gorinchem (Zuid-Holland), waar het deze week toetsweek is, lopen de meningen over het wel of niet vaccineren uiteen. „Nee, waarom zou ik?”, vraagt Sam ten Have (13). „Waarom niet!”, reageert Taha Barij (13). „Je gaat niet dood aan vaccineren.” „Nee, maar ook niet aan corona, ik loop toch geen gevaar.” Op het schoolplein ontstaat discussie tussen een groepje eerstejaars van zowel atheneum als havo. „Ik wil gewoon geen testen meer doen”, zegt Abdela Nasan (13). „Maar als alle volwassenen zijn geweest is corona tóch weg”, reageert Ten Have.

Deltavariant

De Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde adviseerde maandag jongeren tussen de twaalf en zeventien jaar wél te laten vaccineren tegen corona, iets waar de vereniging tot die tijd terughoudend over was, omdat de gezondheidsrisico’s voor jongeren kleiner zijn. Maar met de opkomst van de Deltavariant is dat veranderd. Deze week zal waarschijnlijk ook de Gezondheidsraad een advies uitbrengen over het vaccineren van deze jongeren. Demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA) en het RIVM hebben al gezegd voorstander te zijn.

Noëmi Krijger (14) uit mavo-3 kijkt uit naar haar vaccinatie. „Omdat dat handig is straks om naar het buitenland te gaan”, zegt ze. „En ik hou van reizen.” Iedereen die zonder vaccinatie naar het buitenland wil, zal een negatieve test moeten kunnen overleggen, dus ook voor kinderen boven de 12 jaar. Tenzij ze gevaccineerd zijn.

Ook vriendinnen Nikki Ziemer (15) en Marit van Bokhoven (15) willen om die reden geprikt worden. Veel hebben ze het er nog niet over gehad. „We zijn toch nog niet aan de beurt”, zegt Ziemer. „Mijn moeder heeft al gebeld met de GGD om te vragen naar mijn vaccinatie”, zegt Krijger. „Maar als ze een afspraak wil maken, dan moet ik zelf aan de telefoon komen, zeiden ze bij de GGD. Omdat ze zeker willen weten dat je niet gedwongen wordt.”

Toestemming

„Mevrouw De Man”, roept Barij naar zijn mentor. „Laat u zich vaccineren?” Geschiedenisdocente en mentor Maril de Man (24) knikt. „Bijna aan de beurt”, roept ze terug. Natuurlijk heeft ze het met haar klassen gehad over de lockdown, het thuisonderwijs en andere ongemakken. Maar over het wel of niet laten vaccineren, is ze terughoudend geweest. „Er is een aantal leerlingen die niet wil, omdat hun ouders het niet willen. Dat hoor je aan hoe ze erover praten. Als ik dat gesprek ga voeren, wordt de sfeer heel snel heel gespannen.”

Voor een medische behandeling van een kind tussen 12 en 15 is toestemming van zowel de gezaghebber als het kind nodig. In theorie kunnen kinderen die wél geprikt willen worden maar van hun ouders niet mogen, toch een vaccinatie krijgen. Dat staat in de Wegwijzer Toestemming en Informatie bij Behandeling Minderjarigen, van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG). Maar of er kinderen zijn die tegen hun ouders in zullen gaan, betwijfelt De Man. „Dat is heel lastig.”

Ook bij personeel

Het vaccineren zorgt ook bij het personeel voor wat conflict, zegt schooldirecteur Wim Langens. „Ik had nooit voor mogelijk gehouden dat er zoveel polarisatie zou kunnen ontstaan op onze school. De een wil zich niet laten vaccineren, de ander heeft er kritiek op dat ik een doorzichtige kap in plaats van een mondkapje draag.” De school – waar tijdens de eerste lockdown een aantal coronabesmettingen was, maar geen grote uitbraak – laat zich niet uit over wel of niet vaccineren, maar Langens neemt het besluit van de Gezondheidsraad straks wel in de rubriek ‘Nieuws van de week’ in de wekelijkse nieuwsbrief op. „Die bereikt bijna drieduizend huishoudens.”

Het meisje dat bij Rabah, Ahmed en Wansink in havo-4 zit en denkt dat je van de vaccinatie een robot wordt, is wel „een van de weinigen die zo denkt”, zegt Rabah. Hoewel ze wel veel mensen heeft gehoord die bang zijn dat onvruchtbaar te worden en dat het vaccin veel te snel is gemaakt. En mensen die denken dat het vaccin bedoeld is om ons te controleren, zijn er ook, zegt Ahmed. „Maar als ze dat zouden willen, hadden ze het wel in het water gedaan. Veel efficiënter.”

Anna van de Water (12): ‘Ik wacht nog even af’

Anne van de Water (12) Foto Folkert Koelewijn „Nou, ik denk dat ik het niet wil eigenlijk”, zegt Anna van de Water (eerstejaars, mavo), met wat lichte twijfel in haar stem. „Het is heel snel gegaan met het vaccin en sommige mensen werden er heel ziek van, dat vind ik heel spannend.” Haar moeder zou wel graag willen dat ze zich laat vaccineren, zegt ze. „Mijn moeder is hartpatiënt en is dus al gevaccineerd, ze zou het fijn vinden als ik het ook liet doen.” Ze zou het fijn vinden als het op school wat meer over werd besproken. „Docenten zouden ons misschien kunnen informeren, of we zouden het er tijdens mentor-uren over kunnen hebben. Zij weten hoe het zit toch?” Heel zeker is ze nog niet van haar zaak. „Ik wacht het even af, misschien doe ik het wel, als het gevaarlijk is om het niet te doen. Ik zie het wel.”