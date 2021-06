Risico op angstoornis onder jongvolwassenen licht toegenomen

Het risico op een angststoornis of depressie onder jongvolwassenen is afgelopen jaar verder toegenomen. In 2020 had 9 procent van de mensen tussen de 18 en 25 jaar een ‘hoog risico’ op een van de twee stoornissen. In 2016 ging het nog om 7 procent en in 2012 om 6 procent. Het is niet duidelijk welk effect de coronacrisis op de toename van het risico heeft gehad. Dat blijkt uit dinsdag gepubliceerde cijfers uit een onderdeel van de Gezondheidsmonitor 2020 van de GGD’s, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS).

Met de monitor wordt elke vier jaar onderzoek gedaan naar de gezondheid, welzijn en leefstijl onder de Nederlandse bevolking. In 2020 is het onderzoek uitgevoerd onder bijna 540.000 mensen van 18 jaar en ouder. De deelnemers is onder meer uitgebreid gevraagd hoe ze zich de afgelopen vier weken voelden. Daarbij kwamen gevoelens als somberheid, lusteloosheid en vermoeidheid aan bod. Op basis van vervolgvragen kon worden afgeleid of er een risico op een angststoornis of depressie is - niet of er daadwerkelijk sprake van is. Onder alle volwassenen had 6 procent een hoog risico op een angststoornis of een depressie.

Ondanks de stijging van het risico ervaart 88 procent van de jongvolwassenen hun algemene gezondheid wel als goed of zeer goed. De ervaren gezondheid van alle Nederlanders van 18 jaar of ouder is toegenomen van 76 procent in 2016 naar bijna 80 procent in 2020. De resultaten van de Gezondheidsmonitor 2020 zullen onder meer gebruikt worden voor het opstellen van lokaal gezondheidsbeleid. Op dit moment wordt geanalyseerd wat het effect van de coronacrisis is op de uitkomsten.