Radboudumc gaat patiënten fitnessprogramma laten doorlopen voor operatie

Het Radboudumc in Nijmegen gaat patiënten die een operatie moeten ondergaan, eerst een fitnessprogramma laten doorlopen. Het ziekenhuis bood het programma al aan bij darmkankerpatiënten maar de komende twee jaar wordt het stapsgewijs uitgebreid voor patiënten van alle afdelingen in het ziekenhuis. Dat maakte het Radboudumc op maandagochtend bekend.

Het programma bestaat uit fysieke training, de verbetering van het voedingspatroon, mentale begeleiding en het begeleiding bij het stoppen met roken en drinken van alcohol. De afgelopen twee jaar konden patiënten met darmkanker er al gebruik van maken; zij kwamen het eerst in aanmerking omdat de operatie die ze ondergaan een van de zwaarste is. Het aantal complicaties na de ingreep nam met 50 procent af en patiënten lagen gemiddeld twee dagen korter in het ziekenhuis.

In de komende twee jaar wil het Radboudumc het programma ook gaan aanbieden aan patiënten met andere ziektebeelden, zoals mensen die knie- en heupoperaties ondergaan. Zo wil het ziekenhuis het effect van het programma voor alle soorten patiënten onderzoeken. Het Maxima Medisch Centrum in Eindhoven en het Groningen UMC boden het fitnessprogramma de afgelopen twee jaar ook al aan darmkankerpatiënten aan.