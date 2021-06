Op1 trok zich niets aan van de wensen van Wahibs slachtoffer

Een vijftigtal schooldagen nadat rapper en acteur Bilal Wahib een twaalfjarige jongen zo manipuleerde dat deze zijn geslachtsdeel toonde in een livesessie op Instagram, was Wahib (22) te gast in Op1. De eerste vraag die presentator Tijs van den Brink hem vrijdagavond stelde was de juiste: „Hoe gaat het met het slachtoffer?” Helaas zou later blijken dat die vraag op een ander belangrijk moment juist niet was gesteld.

Vooraf was er al iets scheef gelopen. RTL Boulevard meldde dat een andere Op1-gast vrijdag was afgebeld op verzoek van het management van Wahib. Dat is een kwestie die te maken heeft met een langdurige vete binnen de familie Moszkowicz die ik hier niet ga uitleggen – u kijkt over tien jaar maar naar de dramaserie M & M op Videoland. In het algemeen vind ik dat als gast A niet met gast B aan tafel wil, gast A dan zelf mag inrukken.

Terug naar de gast die er vrijdag wel was. Wahib maakte omstandig excuses voor zijn misstap en zei dat hij de ouders van het kind had gesproken. „Hij heeft er nog wel last van.” Verslaggever Saskia Belleman van De Telegraaf wilde weten of Wahib, zoals ze had gehoord, de jongen 17 duizend euro had betaald. „Daar kan ik niets over zeggen”, antwoordde de acteur. „We zijn tot iets gekomen.” Dat klonk als een verwijzing naar een juridische werkelijkheid – wat vaak slecht nieuws is voor de mensenwerkelijkheid.

Harde sancties

Van den Brink en medepresentator Giovanca Ostiana ondervroegen Wahib streng. Diens relaas over de gewraakte livesessie was dat hij volledig verrast was door het feit dat de jongen daadwerkelijk uit de kleren ging. De grap die hij uithaalde, of wilde uithalen, is oud en loopt van „Kun je je piemel laten zien?” naar „Je hebt je piemel niet laten zien, want je piemel heeft geen ogen” en is door het Meertens Instituut zelfs vastgelegd als cultureel erfgoed.

Wahib relativeerde niet en beklaagde zich ook niet over de harde sancties van zijn werkgevers. Die leken vooral te worden aangestuurd door de juridische situatie (verdenking van kinderporno). „Die fout was een fout. Ik ga daar niet over discussiëren.” Wel kun je je afvragen of het verstandig is dat hij een traject met een psycholoog na één gesprek had afgebroken omdat het „niet chill” was.

De meest explosieve vraag kwam van Belleman, die wilde weten wat het slachtoffer ervan vond dat Wahib nu in een talkshow zat. Dat was een vraag met een voorgeschiedenis, want drie maanden geleden zegde Wahib een optreden bij Beau te elfder ure af omdat de familie bezwaar had gemaakt. Wahib antwoordde dat het nu goed was. „Ik mag hier zitten.” Belleman, verslaggever in elke vezel, had de advocaat van de familie gebeld: „Die zegt iets heel anders.” Wahib kon niets anders doen dan zich beroepen op een juridische werkelijkheid. „We hebben een contract. Daar staat het letterlijk in.”

Tot inkeer

Die juridische werkelijkheid van contracten en clausules, moest die hier leidend zijn? Voor Wahib? En vooral ook: voor de leiding van Op1? Want waarom heeft die niet zelf even gebeld met de vertegenwoordigers van het slachtoffer? Na de uitzending liet concurrent RTL nota bene weten dat die zender een interview met Wahib nu had afgewezen vanwege bezwaren van de familie.

„Het welzijn van deze jongen gaat voor alles”, zei Beau van Erven Dorens in maart toen RTL een uur voor de uitzending tot inkeer was gekomen. Drie maanden later lijkt de ethiek bij het publieke Op1 verkruimeld. Dat koos ijskoud voor het commerciële belang en greep de juridische mogelijkheid aan om zich niets van de wensen van een twaalfjarig slachtoffer aan te trekken.