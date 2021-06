NCTV: Nederland legt het af tegen cyberdreiging

Ook na een jaar waarin de digitale infrastructuur de Nederlandse maatschappij overeind hield tijdens de coronacrisis, ontbreekt een adequate bescherming tegen cybercriminelen en spionnen. Dat concludeert het Cybersecuritybeeld 2021 van de Nationaal Coördinator terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV).

Van thuiswerken tot toegangstesten, de pandemie heeft de digitalisering in het bedrijfsleven, de gezondheidszorg en het onderwijs versneld. „Maar als digitale processen niet meer naar behoren werken, kan dat hele sectoren of zelfs de gehele maatschappij raken”, waarschuwt het jaarlijkse rapport, dat maandag naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Pieter-Jaap Aalbersberg, sinds 2019 Nationaal Coördinator terrorismebestrijding en Veiligheid, is somber. „Terwijl de afhankelijkheid van digitale processen toeneemt, schiet onze weerbaarheid tekort”, zegt hij aan de telefoon.

Het Cybersecuritybeeld bevat een bloemlezing uit een groeiend aantal cyberincidenten: Nederlandse organisaties werden geconfronteerd met lekke Citrix-servers, kwetsbare vpn-verbindingen en de gevolgschade van ernstige gaten in Microsoft Exchange en de cloudsoftware van SolarWinds.

Hackers en spionnen hadden het voorzien op medische doelen zoals het Europese Geneesmiddelenbureau EMA en oplichters maakten dankbaar gebruik van Covid-19 om phishing-aanvallen op te zetten.

Een groot datalek bij de GGD was maar één van de voorbeelden waar gevoelige persoonsgevens uitlekten die weer misbruikt kunnen worden in latere aanvallen. Ook tal van andere organisaties, zoals de Wielrenunie, Transavia of webwinkel Allekabels.nl raakten gegevens kwijt.

Boven alles groeide ransomware, waarbij bestanden gegijzeld worden in ruil voor losgeld, tot ongekende proporties. „Een plaag voor het mkb”, aldus de NCTV. Vaak hebben hackers het voorzien op de leveranciersketen, om daarmee een extra ontwrichtend effect te bereiken.

Groeiende kloof

De kloof tussen grote bedrijven die hun zaken goed voor elkaar hebben en kleinere bedrijven – met kleinere IT-budgetten – groeit. Ook de overheid moet verbeteren om criminelen en spionnen buiten de deur te houden. Het treffendste voorbeeld is de gemeente Hof van Twente, die gehackt kon worden omdat de ICT-omgeving was beveiligd met wachtwoord ‘welkom2020’.

De Amerikaanse overheid heeft, naar aanleiding van een recente hack op oliepijplijnen, ransomware dezelfde opsporingsprioriteit gegeven als het bestrijden van terrorisme. Aaldersberg: „De vergelijking met terrorisme vind ik wat raar. Dit rapport pleit ervoor dat we onze digitale infrastructuur als geheel gaan beschermen, niet als een kostenpost achteraf.” Aaldersberg verwijst naar het advies van de cybersecurityraad om 833 miljoen euro extra uit trekken voor cyberweerbaarheid.

Ferd Grapperhaus (CDA), demissionair minister van Justitie en Veiligheid, werkt aan het benodigde wetsvoorstel, liet hij de Tweede Kamer maandag weten. Grapperhaus wijst erop dat de Nederlandse cybersecurityagenda zelf ook aan een update toe is. Uit een kritisch rapport in opdracht het ministerie van Veiligheid en Justitie blijkt dat de doelen te vaag geformuleerd zijn.

Rusland zet „grove middelen” in en tolereert dat cybercriminelen Westerse organisatie hacken, China is vooral gericht op online spionage en diefstal van intellectueel eigendom. Volgens de onderzoekers is de digitale slagkracht van de Chinezen weinig professioneel.

