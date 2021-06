Miami speurt naar overlevenden in berg puin - en zoekt antwoorden

Alfredo Lopez kan nog maar nauwelijks bevatten wat er is gebeurd met het deels ingestorte appartementencomplex in Miami waar zijn vrouw en hij een hoekflat hadden op de zesde verdieping. Ze lagen donderdagochtend vroeg te slapen toen ze werden opgeschrikt door een enorme knal en een schok. Buiten zagen ze een grote wolk van rook en stof. De woning van de buren was in het niets verdwenen.

Halsoverkop wist het echtpaar Lopez samen met hun 24-jarige zoon via een trappenhuis en een parkeergarage te ontkomen naar het strand voor het gebouw, aan de Atlantische kust nabij Miami Beach. In hun pyjama’s en op slippers hielpen ze een oudere buurvrouw die slecht ter been was naar buiten en hoorden ze andere mensen om hulp roepen. Sindsdien is hun hoop dat in de berg puin die van het gebouw resteert overlevenden worden gevonden, grotendeels vervlogen.

„Ik zie niet hoe, weet je – ik hoop bij God dat ze nog iemand vinden”, aldus de 61-jarige Lopez tegen persbureau AP. „Maar als je zag wat ik heb gezien: de leegte, en als je nu kijkt al dat puin. Hoe kan iemand dat overleven?”

Ruim driehonderd reddingswerkers zijn al dagenlang de klok rond in touw om overlevenden te zoeken in de puinberg die is achtergebleven nadat het gebouw van twaalf verdiepingen, de Champlain Towers South, in elkaar zakte. Zo’n 55 van de 136 appartementen in het complex werden daardoor verwoest, terwijl bewoners lagen te slapen. Meer dan 150 mensen worden sindsdien vermist.

Sinds donderdag, toen twee mensen uit het puin werden gered, zijn er geen overlevenden meer gevonden. Inmiddels zijn elf doden geborgen. Gevreesd wordt dat het dodental fors gaat oplopen. De zoektocht, waarbij onder meer honden en sonarapparatuur worden ingezet, wordt bemoeilijkt door regen. De brand die onderin het verwoeste complex ontstond en rook veroorzaakte, is onder controle.

Met kranen worden zorgvuldig – en in de ogen van wanhopige familieleden te langzaam – brokken beton verwijderd om reddingswerkers toegang te geven tot de gevaarlijk instabiele berg brokstukken. Ook is onderin een tunnel van 38 meter lang gegraven om ruimtes in de kelder en de parkeergarage te kunnen bereiken, zei Andy Alvarez van de brandweer van Miami-Dade County tegen de omroep ABC. „We zijn koortsachtig op zoek naar dat sprankje hoop, dat wonder om te zien wie we nog levend uit dit gebouw kunnen halen.”

Langzaam dringt echter door dat de instorting van het complex een van de dodelijkste dergelijke ongelukken dreigt te worden in de Amerikaanse geschiedenis. Niet-opzettelijke instortingen die niet worden veroorzaakt door een aardbeving, zijn zeer zeldzaam in de Verenigde Staten. Onderzoekers bestuderen dan ook hoe het gebouw, dat in 1981 werd opgeleverd, het zo catastrofaal kon begeven dat het plotseling verdieping op verdieping in elkaar zakte.

Gebouw was in ‘heel goede vorm’

Er waren aanwijzingen van bouwtechnische problemen. Een inspectierapport repte in 2018 van „grote structurele schade” aan betonnen pilaren in de kelder en het beton onder een zwembad op de begane grond. Volgens het rapport zou die schade zich „exponentieel uitbreiden” indien niet op korte termijn gerepareerd. Gewaarschuwd werd voor acuut instortingsgevaar. Een inspecteur van de gemeente Surfside, waar ramp gebeurde, verzekerde bewoners een maand later dat het gebouw in „heel goede vorm” was, meldt omroep NPR. Andere experts achtten de schade niet ongewoon voor een gebouw van veertig jaar oud.

Een renovatie ter waarde van 9 miljoen dollar, waarvoor eigenaren rond deze tijd financiële bijdragen moesten leveren, zou binnenkort zijn begonnen. Werkzaamheden aan het dak waren al aan de gang. Vertegenwoordigers van het gebouw hadden zorgen geuit over een bouwproject naast het complex en de gevolgen van die werkzaamheden op de constructie.

Intussen slinkt de kans op het vinden van overlevenden met de dag. Nabij de rampplek is een gedenkplaats ontstaan, met bloemen en foto’s van vermisten. Het deel van het strand voor het gebouw is afgezet, mensen staan bij de omheining. „We wachten op antwoorden”, zei Dianne Ohayon tegen AP. Haar ouders, Myriam en Arnie Notkin, waren in het complex. Evenals andere familieleden kreeg ze zondag een kans om de rampplek te bezoeken. „Het is zo moeilijk om door deze lange dagen te komen, we hebben nog steeds geen antwoorden.”

